Un violento temporal azotó durante la madrugada de este viernes a Calchín Oeste, en el interior de Córdoba, y provocó importantes daños materiales en establecimientos productivos, una estación de servicio y distintos sectores de la localidad. Pese a la magnitud de los destrozos, no se registraron personas heridas ni evacuadas.

El fenómeno ocurrió alrededor de las 2:30 y duró entre tres y cinco minutos. Las intensas ráfagas de viento, acompañadas por granizo y algunas precipitaciones, arrancaron árboles de raíz, destruyeron galpones y dispersaron chapas a cientos de metros de distancia.

Entre los establecimientos más perjudicados se encuentra una planta láctea recientemente inaugurada, que sufrió graves daños en sus instalaciones. También resultó afectado un emprendimiento dedicado a la comercialización de neumáticos y maquinaria agrícola, donde el derrumbe de estructuras alcanzó a vehículos y mercadería.

En diálogo con Cadena 3, Carlos, propietario de una estación de servicio Shell, relató que la tormenta destruyó parte de las instalaciones utilizadas para guardar vehículos y provocó daños en un camión.

"A las dos y media de la mañana vino el viento fuerte. Fueron dos o tres minutos y, cuando salimos, nos encontramos con todos estos destrozos", explicó.

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El comerciante, que vive junto al establecimiento, aseguró que nunca había presenciado un fenómeno semejante. "Empezamos a sentir ráfagas normales de una tormenta de verano y, en un momento, tomó más intensidad, con más presión y más fuerza", recordó. Además, destacó que no hubo lesionados.

La fuerza del viento también arrancó estructuras metálicas, dobló hierros y desplazó chapas hasta 300 o 400 metros de los establecimientos afectados. En otro sector, un productor de 72 años sufrió la destrucción del techo de un gallinero donde tenía unas 180 aves.

El intendente Mariano Vottero informó a Cadena 3 que las tareas de recuperación avanzaron durante la mañana y que la localidad comenzó a recuperar la normalidad.

"A esta hora está todo el pueblo controlado, gracias a Dios. Estuvimos recorriendo, haciendo un relevamiento. Ya prácticamente todo el pueblo dispone de energía, queda únicamente un sector, que es el más afectado. Las calles ya quedaron todas liberadas", aseguró.

El jefe municipal explicó que la tormenta avanzó por una franja específica de la localidad y concentró los mayores daños en establecimientos productivos, sin afectar gravemente a las viviendas.

"Fue focalizada. Siguió una línea recta. Agarró dos empresas importantes del pueblo y eso tenemos que lamentar. Son daños materiales, pero nos duele en el alma, particularmente a mí", expresó.

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Vottero, que durante las primeras horas de la mañana se había quebrado al describir los destrozos, reiteró su preocupación por las fuentes laborales afectadas. "Son dos o tres empresas que han sufrido daños muy importantes y a las que les va a costar un montón volver a arrancar", señaló.

Finalmente, agradeció la colaboración de los municipios vecinos que participaron de las tareas de asistencia y limpieza, y llevó tranquilidad a los habitantes de la localidad.

"Quiero agradecer a todos los municipios que se han sumado y han sido solidarios para ayudarnos en esta catástrofe. Ya está prácticamente acomodado el pueblo", concluyó.

Al mediodía de este viernes, el cielo permanecía cubierto y se registraba una elevada humedad en la zona, con condiciones de inestabilidad.

Informe de Agustina Airut y Gonzalo Carrasquera.