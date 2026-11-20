Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- El gran rabino Eliahu Hamra, en representación del Superior Rabinato de la República Argentina–AMIA, ha solicitado la postergación de las elecciones nacionales programadas para el 24 de octubre de 2027 debido a su coincidencia con la festividad judía de Simjat Torá.

En su presentación, se argumenta que durante esta celebración, los judíos observantes enfrentan restricciones que les impiden utilizar medios de transporte, escribir y llevar a cabo diversas actividades que son esenciales para el proceso electoral. Esto limitaría la capacidad de muchos ciudadanos para ejercer su derecho al voto de manera efectiva.

Hamra ha enfatizado que la solicitud es para postergar los comicios, no para adelantarlos. Según su explicación, el domingo anterior, 17 de octubre, coincide con Sucot, la Fiesta de las Cabañas, que también implica restricciones religiosas.

Por esta razón, el rabino considera que adelantar la votación una semana no solucionaría el problema y ha instado a las autoridades a contemplar las medidas legislativas e institucionales necesarias para establecer una fecha que no coincida con las festividades judías.

La solicitud se basa en los artículos 14, 16 y 37 de la Constitución Nacional, que abordan la libertad religiosa, la igualdad ante la ley y los derechos políticos, además de referirse a los tratados internacionales de derechos humanos.

En su argumentación, se mencionan antecedentes de modificaciones excepcionales en el calendario electoral, como las elecciones presidenciales de 1989 y 2003, así como los cambios en las fechas de los comicios legislativos de 2009 y 2021.

Particularmente, se resalta la Ley 27.631, que postergó las elecciones legislativas de 2021 al 14 de noviembre debido a la pandemia, como un ejemplo de ajuste excepcional dispuesto por el Congreso.

La petición está dirigida a varias autoridades, incluyendo al presidente Javier Milei; a la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; a la jueza federal con competencia electoral, María Servini; y al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía.

La solicitud no busca un privilegio particular, sino que se enfoca en proteger la libertad religiosa, la igualdad ante la ley y asegurar la participación democrática, siempre respetando las competencias de las autoridades nacionales.