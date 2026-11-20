El Paraná quedó a 10 centímetros del nivel de alerta en Rosario
La medición oficial registró 4,90 metros este viernes al mediodía. No se informaron evacuados ni autoevacuados en el departamento.
20/11/2026 | 13:38Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La altura del Río Paraná frente a la ciudad de Rosario es de 4.90 mts.
La altura del río Paraná en Rosario llegó este viernes a los 4,90 metros, según el informe del Centro de Monitoreo de la Provincia de Santa Fe, con datos actualizados al mediodía. El registro quedó a solo 10 centímetros del nivel de alerta, establecido en 5 metros, y a 40 centímetros del nivel de evacuación, fijado en 5,30 metros.
La Provincia mantiene un monitoreo permanente de la evolución del río y de las condiciones de los sectores ribereños. Pese a la cercanía con el nivel de alerta, el relevamiento de Protección Civil no registró personas evacuadas ni autoevacuadas en el departamento Rosario.
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Ante este escenario, las autoridades recomendaron mantener las precauciones habituales en zonas costeras, especialmente en sectores bajos y espacios recreativos cercanos al río. También solicitaron consultar los canales oficiales para seguir las actualizaciones y evitar la difusión de información sin verificar.
Ante situaciones de riesgo, se encuentra habilitada la línea 911, mientras que para emergencias médicas se debe llamar al 107. La información sobre la situación hídrica puede consultarse en el sitio oficial: www.santafe.gob.ar/elniño.
Lectura rápida
¿Cuál es la altura actual del río Paraná en Rosario? La altura del río Paraná en Rosario es de 4,90 metros.
¿Qué organismo reporta la altura del río? El informe proviene del Centro de Monitoreo de la Provincia de Santa Fe.
¿Qué se recomienda a la población ante la situación actual? Se recomienda mantener precauciones en zonas costeras y consultar canales oficiales para actualizaciones.
¿Qué líneas de emergencia están habilitadas? La línea 911 está habilitada para situaciones de riesgo y el 107 para emergencias médicas.
¿Dónde se puede consultar información sobre la situación hídrica? La información sobre la situación hídrica está disponible en www.santafe.gob.ar/elniño.