Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) – El fenómeno de El Niño continúa generando complicaciones en el país, con graves destrozos en las provincias de Santa Fe y Córdoba debido a la reciente tormenta. En Mendoza, la situación se complicó por vientos Zonda, que resultaron en varios heridos.

Las tormentas impactaron severamente en varias localidades de Santa Fe, donde se reportaron árboles caídos, voladuras de techos y rutas afectadas. Entre las ciudades más afectadas se encuentran Cañada Rosquín, El Trébol, Colastiné Norte, Granadero Baigorria y Rosario.

En Córdoba, además de las intensas lluvias, se registró una importante caída de granizo y ráfagas de viento, lo que complicó aún más la situación. General Cabrera fue una de las ciudades más perjudicadas, con graves daños en techos, cultivos y edificios públicos.

En Mendoza, el temporal de viento provocó hasta el momento más de 160 intervenciones y dos heridos, siendo Luján de Cuyo la ciudad más afectada por esta situación.

Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas y posible granizo en la zona serrana de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier. Además, se anticipa el mismo pronóstico para las provincias de Catamarca, Chaco, Formosa, La Rioja, San Luis, Santa Fe y Tucumán. En tanto, Santiago del Estero, Corrientes y Misiones están bajo alerta naranja.