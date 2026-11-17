Impacto de El Niño: tormentas causan serios daños en Santa Fe y Córdoba
Las tormentas dejaron serios destrozos en Santa Fe y Córdoba, mientras en Mendoza se reportaron heridos por fuertes vientos. La alerta amarilla se extiende a varias provincias.
FOTO: Impacto de El Niño: tormentas causan serios daños en Santa Fe y Córdoba
Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) – El fenómeno de El Niño continúa generando complicaciones en el país, con graves destrozos en las provincias de Santa Fe y Córdoba debido a la reciente tormenta. En Mendoza, la situación se complicó por vientos Zonda, que resultaron en varios heridos.
Las tormentas impactaron severamente en varias localidades de Santa Fe, donde se reportaron árboles caídos, voladuras de techos y rutas afectadas. Entre las ciudades más afectadas se encuentran Cañada Rosquín, El Trébol, Colastiné Norte, Granadero Baigorria y Rosario.
En Córdoba, además de las intensas lluvias, se registró una importante caída de granizo y ráfagas de viento, lo que complicó aún más la situación. General Cabrera fue una de las ciudades más perjudicadas, con graves daños en techos, cultivos y edificios públicos.
En Mendoza, el temporal de viento provocó hasta el momento más de 160 intervenciones y dos heridos, siendo Luján de Cuyo la ciudad más afectada por esta situación.
Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas y posible granizo en la zona serrana de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier. Además, se anticipa el mismo pronóstico para las provincias de Catamarca, Chaco, Formosa, La Rioja, San Luis, Santa Fe y Tucumán. En tanto, Santiago del Estero, Corrientes y Misiones están bajo alerta naranja.
Lectura rápida
¿Qué fenómeno está causando los destrozos?
El fenómeno de El Niño está causando graves destrozos en varias provincias.
¿Cuáles son las provincias más afectadas?
Las provincias más afectadas son Santa Fe, Córdoba y Mendoza.
¿Qué tipo de daños se han reportado?
Se han reportado árboles caídos, voladuras de techos, y daños en cultivos y edificios.
¿Cuál es la situación actual en Mendoza?
En Mendoza, los vientos Zonda han dejado más de 160 intervenciones y dos heridos.
¿Qué pronóstico hay para el martes?
Se mantiene una alerta amarilla por tormentas fuertes y posible granizo en varias provincias.
[Fuente: Noticias Argentinas]