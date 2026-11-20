Verónica Pedernera, una vecina de Córdoba capital, resultó ganadora del sorteo del Ocean Fest 2 organizado por Cadena 3, Viajes TDH y Bentancourt. La mujer viajará junto a su hija en un crucero que partirá desde Buenos Aires el próximo 22 de diciembre.

El sorteo se realizó este viernes durante el programa "Juntos", con la participación de Alejandra Pereira, gerenta comercial y de expansión de Viajes TDH, y Tristán Bentancourt, CEO de Bentancourt.

La ganadora se enteró de la noticia mientras trabajaba y escuchaba la radio. "La verdad que no me lo esperaba. Siempre participo en los sorteos que ustedes realizan", contó emocionada.

Verónica relató que comenzó a sospechar que era la ganadora cuando anunciaron que se trataba de una mujer de Córdoba capital. La confirmación llegó cuando escuchó su nombre y los últimos números de su documento.

Al ser consultada sobre con quién compartiría el premio, no dudó en elegir a su hija. "Es un sueño que, si Dios quiere, voy a cumplir. Y lo voy a hacer con mi hija, por supuesto", expresó.

Aunque reconoció que no es especialmente seguidora del cuarteto, aseguró que aprovechará la experiencia: "No soy cuartetera. Me gusta bailar, disfrutar. La voy a pasar bomba con mi hija".

La mujer, que escucha habitualmente Cadena 3 mientras trabaja, agradeció el premio y recordó que anteriormente había viajado a las Cataratas con Viajes TDH. "La verdad que es una bendición. Muchísimas gracias", manifestó.

El Ocean Fest 2 se realizará del 22 al 27 de diciembre, con un recorrido que incluirá Montevideo y Punta del Este. Los pasajeros pasarán Nochebuena y Navidad a bordo del crucero, que contará con espectáculos de La Konga, La Mona Jiménez y otros artistas.