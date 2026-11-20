El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, se refirió al ataque de tres pitbulls que mataron a un caniche en pleno centro de la ciudad y anticipó las medidas que tomará el municipio. El funcionario confirmó que solicitaron a la Fiscalía la máxima severidad en el castigo y que buscarán que el caso tenga un tratamiento ejemplificador.

Chale aclaró que el municipio recibió el primer reclamo sobre ese domicilio durante la jornada del ataque, cuando el hecho ya se había hecho público. "No teníamos reclamos anteriores sobre ese domicilio en particular", sostuvo. De todos modos, indicó que existen otras denuncias vinculadas con situaciones que están siendo cotejadas con los registros de la Policía Ecológica y el Ministerio Público de la Acusación.

Chale apuntó a la responsabilidad del dueño

El funcionario remarcó que el Código de Convivencia establece condiciones específicas para la tenencia de razas potencialmente peligrosas, entre ellas los pitbulls. Las normas contemplan el uso de bozal y una correa de no más de un metro. Según afirmó, en el ataque ocurrido esos elementos estaban ausentes. Por ese motivo, el municipio solicitará las sanciones económicas correspondientes y pidió que se evalúe la posibilidad de un juicio por jurados.

Chale puso especial énfasis en la responsabilidad individual del propietario de los animales y rechazó que el control de estas situaciones recaiga exclusivamente sobre el Estado. "Hay un responsable que tiene nombre y apellido. No se puede licuar la responsabilidad y trasladársela al Estado", expresó.

Los perros permanecen bajo resguardo

En ese sentido, advirtió que el municipio no puede disponer de agentes en cada espacio público de la ciudad. "No es posible que en 250 parques y plazas haya tres o cuatro agentes municipales. El dueño es responsable", remarcó. También sostuvo que el Ejecutivo seguirá trabajando para prevenir y sancionar este tipo de episodios, aunque reconoció las dificultades para anticiparse a ataques de estas características.

Por último, consultado sobre la posible existencia de un criadero de pitbulls en el domicilio, Chale indicó que están buscando información y que cualquier dato será puesto a disposición de la fiscal que interviene en la causa. Además, confirmó que los perros involucrados permanecen preventivamente en resguardo en Elimusa, mientras se siguen las indicaciones de la Policía Ecológica y la Fiscalía.

Informe de Fernando Carrafiello.