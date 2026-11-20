La investigación por la muerte violenta de Claudio Alberto Garavaglia (65) sumó un giro dramático con el anuncio de dos detenciones y el foco puesto en una trama previa marcada por la gravedad de una denuncia penal.

La víctima había sido encontrada sin vida en el interior de su vehículo incendiado en la zona de La Cumbre, en un episodio que desde el inicio encendió todas las alarmas judiciales y policiales.

Dos detenciones y el foco en una venganza

Según se informó, se registraron dos detenciones —la del padre del niño presuntamente abusado y la de un amigo de la víctima— mientras la causa avanza bajo la órbita de la fiscalía a cargo de Paula Kelm.

La sospecha central gira en torno a una posible represalia o ajuste de cuentas por ese antecedente judicial.

Hay un nene presuntamente víctima de ataque sexual por parte de quien consideraba él su abuelo de crianza.

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Qué dice la investigación y el contexto del caso

De acuerdo con la información difundida por Cadena 3, la víctima fue identificada como Claudio Alberto Garavaglia, de 65 años, oriundo de Córdoba capital y propietario de una Toyota Hilux SW4.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 4 de la mañana del miércoles, sobre la ruta nacional 38, en el sector de ingreso norte de La Cumbre, entre esa localidad y Los Cocos, tras un llamado por el incendio del rodado.

Las pericias determinaron que el hombre recibió múltiples heridas de arma blanca en el tórax antes de que el vehículo fuera incendiado con el cuerpo en el asiento trasero. Todo hace suponer que el fuego buscó borrar rastros, aunque no impidió el avance de las diligencias.

El contexto de la causa previa señala que Garavaglia figuraba imputado por el presunto abuso sexual de un menor en un expediente tramitado en la ciudad de Córdoba, a cargo del fiscal Ávila Echenique, y que la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, encabeza la investigación del homicidio bajo la hipótesis de venganza.

Una encrucijada judicial bajo máxima tensión

El expediente combina dos delitos de enorme sensibilidad: por un lado, el homicidio agravado por la violencia y el intento de ocultamiento mediante el fuego; por el otro, la sospecha de una represalia por mano propia frente a una imputación por abuso sexual infantil.

Informe de Francisco Centeno.