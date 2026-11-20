MasterChef Celebrity arrasó en el prime time y superó por más de 5 puntos a la competencia
El reality de Telefe se destacó el 19 de noviembre, logrando picos de 11,4 puntos y dejando atrás a su rival más cercano.
FOTO: MasterChef Celebrity lideró el prime time y le sacó más de 5 puntos a su competencia
Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- El canal Telefe y su exitoso reality MasterChef Celebrity se consolidaron como los líderes del prime time el jueves 19 de noviembre, logrando un notable encendido nocturno.
Según los datos oficiales de Kantar IBOPE, a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el programa conducido por Wanda Nara alcanzó picos de 11,4 puntos de rating a las 22:30, superando con claridad a la competencia.
La noche estuvo dedicada a la gastronomía árabe, con la participación del Turco Husain, quien actuó como experto en salsa de yogurt. Durante el desafío, los famosos debieron preparar un pan pita, falafel y una salsa para acompañar.
Los participantes, que contaron con el almacén a su disposición, incluyeron a Luck Ra, Marta Fort, Josefina "China" Ansa, Campi, Grego Rossello, Karina Mazzocco, Nazareno Casero, Pablo Migliore y Mike Amigorena, quienes buscaron evitar el temido delantal gris de última chance.
Finalmente, Marta Fort, Josefina "China" Ansa, Karina Mazzocco y Nazareno Casero lograron subir al balcón, mientras que los demás participantes tuvieron que vestir el delantal gris.
¿Cómo le fue al resto de los canales?
El ciclo de Wanda Nara tuvo una ventaja significativa de más de 5 puntos sobre su competidor directo, Es mi sueño, presentado por Guido Kazska en El Trece, que registró 5,8 puntos. En tercer lugar, Beto Casella con BTV en América TV alcanzó 2,3 puntos, mientras que El Nueve con Bienvenidos a ganar quedó en último lugar con 1,8 puntos de rating.
Lectura rápida
¿Cuál fue el programa más visto?
MasterChef Celebrity se destacó como el programa más visto en el prime time del 19 de noviembre.
¿Quién lo conduce?
El reality es conducido por Wanda Nara.
¿Qué tipo de cocina se presentó?
La noche estuvo inspirada en la gastronomía árabe, con platos como pan pita y falafel.
¿Qué picos de rating alcanzó?
El programa alcanzó picos de 11,4 puntos de rating.
¿Cómo le fue a la competencia?
El programa Es mi sueño de Guido Kazska obtuvo 5,8 puntos, quedando muy por detrás.
[Fuente: Noticias Argentinas]