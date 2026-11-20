FOTO: Pelea a machetazos en Berazategui termina con un joven muerto y un detenido

Una pelea a machetazos culminó trágicamente en el partido bonaerense de Berazategui, resultando en la muerte de un joven y la detención de otro implicado en el hecho. El incidente tuvo lugar este jueves por la tarde, cuando la policía recibió un llamado alertando sobre un joven herido en la vereda.

Al llegar a la calle 14, casi esquina 127, en Berazategui, los efectivos encontraron a Lautaro Araujo, conocido como Polaquito y de 21 años, tirado en el suelo con heridas graves. Fue trasladado de inmediato al Hospital Evita Pueblo, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció tras una intervención de emergencia.

Las primeras investigaciones revelaron que Araujo había sufrido múltiples heridas cortantes ocasionadas por un machete en el transcurso de una pelea con Rodrigo Pallero, de 25 años. Tras la recopilación de pruebas, la policía encontró una moto Honda blanca con manchas de sangre, lo que ayudó a reconstruir parte de los hechos y a identificar a Pallero como el agresor.

Por orden de la UFI N° 3 de Berazategui, Pallero fue detenido y se supo que ambos jóvenes tenían antecedentes penales.