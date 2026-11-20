Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- Luego de las contundentes afirmaciones de su expareja, Juan Manuel Ramírez, sobre las razones de su separación, la influencer Marta Fort emitió un comunicado en el que desmiente rotundamente las insinuaciones de su ex, que incluyen excesos, consumo problemático de alcohol y cenas millonarias diarias.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, la hija del famoso Ricardo Fort se encontró en el centro de atención tras confirmar su separación y abrir un casting para un nuevo novio en una misma publicación. Al ser consultada por la prensa, resumió el final de su relación diciendo que a su ex "no le dio la talla" para estar con alguien como ella.

El escándalo se intensificó cuando Juan Manuel Ramírez salió a criticar a Fort, revelando detalles íntimos de su relación y afirmando que ella lleva un estilo de vida lleno de excesos que no se alinea con el suyo. En respuesta, Marta publicó un mensaje donde, aunque acepta su responsabilidad por hacer pública la separación, desmintió las acusaciones de excesos y consumos que su ex intentó imponer.

"No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes, no tomo casi nunca. Lo hacía al principio de la relación porque era mi forma de abrirme con él, pero luego entendí que no era necesario", sostuvo. A pesar de ser consciente de sus privilegios, aseguró que no lleva una vida de excesos: "No salgo desde mayo. En el día a día llevo una vida súper tranquila y casera".

Sobre las cenas lujosas, Fort explicó que estas cesaron una vez que se dio cuenta de que no eran disfrutadas por ambos: "El salir a comer lo hacía únicamente con él porque era mi forma de agasajarlo HASTA que entendí que no era su palo de disfrute, así que cambiamos las cenas por mates con amigos". También se refirió a los esfuerzos que hizo para adaptarse a su pareja y alejarse de los prejuicios que él tenía sobre ella.

Aunque su ex nunca mencionó un consumo de drogas, las redes sociales hicieron eco de esa idea cuando Ramírez aseguró que Marta "no duerme". A lo que ella respondió: "No me drogo. Dormía poco cuando estaba con él porque muchas veces él me acompañaba a trabajar y cuando estábamos libres de mi agenda, se hacía tarde y quería aprovechar el tiempo con él".

En relación a la supuesta negativa de viajar a Uruguay, Fort aclaró que no fue por falta de deseo, sino por compromisos laborales previos: "No podía ir al principio de la relación porque tenía CONTRATOS que cumplir, ocupándome muchas veces los fines de semana". A pesar de sus intentos por mostrar que podía adaptarse a las necesidades de su pareja, Ramírez no se sintió cómodo: "Le intentaba demostrar que podía adecuarme a lo que él quería, como disfrutar unos mates en la plaza".

"Entonces no, no soy la típica rubia millonaria, con poca conciencia social, drogadicta como la quieran pintar", concluyó. Además, reflexionó: "Dejé que se descargue porque el error empezó porque yo lo hice público y no consideré la repercusión para él. Pero ambos sabemos que no soy esa clase de chica. Soy responsable y trabajadora".

Finalmente, Fort cerró diciendo: "Quizás nos mató la distancia y la falta de comunicación, más la incertidumbre sobre cómo manejarla a futuro. Pero no hubo cuernos, no hay malos en esta historia".