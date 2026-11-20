Por Juan Federico

En las últimas horas, un nuevo escándalo se destapó al interior de la Municipalidad de Córdoba. El director del Ente Municipal Córdoba Obras y Servicios (Coys), Santiago Pinsiroli, denunció penalmente una serie de presuntos casos de corrupción al interior de esa área.

Pinsiroli asumió como director en mayo de 2025, cuando reemplazó a Verónica Bruera, quien estaba al frente del Coys desde finales de 2023. Antes, desde 2019, la titular había sido Victoria Flores, actual Secretaria General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía de la Provincia de Córdoba.

En síntesis, tras asumir el año pasado en su cargo, Pinsiroli comenzó una intensa auditoría interna que derivó en las presentaciones penales ante supuestos desvíos de fondos destinados a cooperativas de limpieza urbana, pagos millonarios de horas extras y maniobras vinculadas con dirigentes del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac).

Sobre este último punto, Cadena 3 reveló esta semana que el convenio laboral establece un máximo de 30 horas extras mensuales y 200 anuales por trabajador. Sin embargo, se detectaron registros de empleados que habrían llegado a acumular hasta 1.000 horas extraordinarias en un año.

Los montos liquidados también forman parte de las actuaciones judiciales. Existen recibos de sueldo con cifras de entre 15 y 20 millones de pesos correspondientes a un solo mes.

Una de las presuntas maniobras investigadas consiste en que determinados gerentes y empleados se habrían adjudicado y liquidado sus propias horas extras, sin la autorización correspondiente del presidente del organismo.

La denuncia apunta a integrantes de la estructura del Coys vinculados con el sindicato de recolectores, que tendría representantes en cargos gerenciales dentro del ente municipal.

Si bien en un primer momento estas denuncias estuvieron radicadas en la fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier, un fiscal conocido en Tribunales 2 por no tener contemplaciones en causas que involucran a sectores de poder, finalmente el fiscal General adjunto Héctor “Chirola” David ordenó que todo el expediente quedara concentrado en el Fuero Anticorrupción.

La investigación, a cargo del fiscal Anticorrupción Matías Bornancini, derivó el miércoles último en múltiples allanamientos en dependencias del organismo municipal, instalaciones del sindicato y domicilios particulares de empleados y gerentes relacionados con las presuntas irregularidades.

En total, la división Delitos Económicos de la Policía llevó adelante 14 allanamientos. Entre los blancos, figura la sede central del Coys, dos centrales operativas (Parque Sarmiento y Rancagua), dos sedes del Surrbac y ocho domicilios particulares de gerentes operativos del Coys, todos vinculados al Surrbac.

Ahora, en exclusiva, Cadena 3 muestra algunos de los recibos que forman parte de esta investigación.

Hay casos que son muy difíciles de explicar, al menos de una manera lógica. En enero pasado, por ejemplo, un jefe de taller, que cobra casi 9 millones de sueldo, tuvo un ingreso de 9.350.000 millones más por supuestas 89 horas extras.

Otro empleado del Coys, tuvo un recibo final de 23.749.000 pesos. A su sueldo de casi 13 millones, le sumó 8 millones más por presuntas horas extras. En enero, se le anotaron 275 horas extras. O sea, cobró más por horas extras que por el horario habitual de trabajo.

En septiembre pasado, ya con los recortes de horas extras impulsado por Pinsiroli, lo que ha generado varias asambleas que resintieron el trabajo del Coys, se detectaron 100 sueldos de entre 11,6 millones y casi 4.000.000 de pesos. En esa nómina, hoy bajo investigación, aparecen 18 empleados que cobraron entre 6 millones y casi 12 millones de pesos.

Otro aspecto que se investiga es el sistema utilizado por el COyS para controlar la asistencia de su personal.

El organismo cuenta con dispositivos biométricos que registran las entradas y salidas de los trabajadores. Sin embargo, algunos de esos relojes son móviles y pueden trasladarse a distintos lugares de la ciudad.

El sistema fue implementado para permitir que los empleados registraran su presencia durante operativos especiales de limpieza, como los realizados después de partidos en el estadio Mario Alberto Kempes o recitales multitudinarios.

No obstante, la investigación busca establecer si estos dispositivos fueron utilizados para registrar la asistencia de personas que no concurrían efectivamente a sus puestos de trabajo.

Además, relevamientos internos del organismo advirtieron sobre niveles de ausentismo superiores al 50 por ciento de su personal.

Tras los allanamientos ordenados por el fiscal Bornancini, el presidente del Coys denunció que recibió amenazas, por lo que la Justicia dispuso una custodia permanente frente a su domicilio particular.