Boca busca hacer historia al convertirse en el club más laureado de la Copa Sudamericana
El "Xeneize" tiene la oportunidad de convertirse en el máximo campeón de la Copa Sudamericana si vence a Atlético Mineiro en la final programada para este sábado.
FOTO: Boca va por un nuevo título en la Copa Sudamericana.
Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) -- Boca se enfrentará este sábado con Atlético Mineiro de Brasil, con la posibilidad de convertirse en el equipo más ganador en la historia de la Copa Sudamericana.
El "Xeneize", que busca cortar con una sequía de 18 años sin títulos internacionales, se consagró campeón del segundo torneo de clubes más importante de América en dos ocasiones. La primera fue en el 2004 y la segunda al año siguiente, en el 2005.
A partir de allí, nunca pudo volver a ser protagonista en la mencionada competición, destacándose solo las semifinales alcanzadas en el 2014, cuando cayó frente a River, su clásico rival.
Sus más de dos décadas sin títulos en esta competencia permitieron que Boca sea alcanzado por varios equipos en la cima de la tabla.
El primero en alcanzarlo fue Independiente, con sus consagraciones en 2010 y 2017. Luego fue el turno de Athletico Paranaense de Brasil, que gritó campeón en 2018 y 2021, y en los años siguientes se sumaron Independiente del Valle (2019 y 2023) y Liga de Quito (2009 y 2023), ambos de Ecuador.
El último equipo que se sumó a la lista de bicampeones en la Copa Sudamericana fue Lanús. Primero levantó este trofeo en el 2013, cuando venció a Ponte Petra de Brasil, mientras que el año pasado volvió a coronarse luego de una dramática final en la que superó al Atlético Mineiro por penales.
De esta manera, Boca tendrá una oportunidad inmejorable para volver a quedar en soledad como el máximo ganador de la Copa Sudamericana.
Lectura rápida
¿Qué busca Boca?
Boca busca convertirse en el equipo más ganador de la Copa Sudamericana.
¿Quién es su rival?
El rival de Boca en la final es Atlético Mineiro de Brasil.
¿Cuándo se juega la final?
La final se jugará este sábado.
¿Cuántas veces ha ganado Boca este torneo?
Boca ha ganado la Copa Sudamericana en dos ocasiones, en 2004 y 2005.
¿Qué otros equipos han ganado el torneo?
Equipos como Independiente, Athletico Paranaense, Independiente del Valle, Liga de Quito y Lanús también han ganado la Copa Sudamericana.
[Fuente: Noticias Argentinas]