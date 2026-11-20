El número de sorteo 5525 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 20 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 2294, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cementerio).

1° 2294

2° 1406

3° 8653

4° 6270

5° 3654

6° 3633

7° 2460

8° 5446

9° 2207

10° 4475

11° 1116

12° 0845

13° 5689

14° 2996

15° 1604

16° 2140

17° 1605

18° 3275

19° 8801

20° 7415

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?

El sorteo número 5525 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?

El viernes 20 de noviembre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?

El número a la cabeza fue 2294.

¿Qué significa el número 2294?

Se interpreta como A primera (Cementerio).

¿Cuántos números se sortearon?

Se sortearon un total de 20 números.