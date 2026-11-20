Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 20 de noviembre.
El sorteo número 5525 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el viernes 20 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 2294, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Cementerio)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 5525 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 20 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 2294, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cementerio).
1° 2294
2° 1406
3° 8653
4° 6270
5° 3654
6° 3633
7° 2460
8° 5446
9° 2207
10° 4475
11° 1116
12° 0845
13° 5689
14° 2996
15° 1604
16° 2140
17° 1605
18° 3275
19° 8801
20° 7415
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5525 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 20 de noviembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 2294.
¿Qué significa el número 2294?
Se interpreta como A primera (Cementerio).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.