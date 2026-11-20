Este viernes 20 de noviembre, el clima en Santa Fe se caracteriza por un ambiente cálido y agradable. La temperatura actual es de 25°, con una sensación térmica de 26°. La humedad se sitúa en un 61%, lo que contribuye a una sensación de calor moderada. El viento sopla a 4 m/s desde el sureste, lo que ayuda a mantener el aire fresco en la región.

En cuanto a las temperaturas del día, se prevé una mínima de 19° y una máxima que alcanzará los 27°. Las condiciones del cielo se presentan con pocas nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y propicio para actividades al aire libre. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, lo que favorece la claridad en el ambiente.

Para el pronóstico extendido, se anticipa que el sábado 21 de noviembre, la temperatura mínima será de 21° y la máxima de 31°, con cielo nublado. El domingo 22 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 29°, con posibilidad de lluvias ligeras. El lunes 23 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 17° y 29°, también con probabilidad de lluvias. Finalmente, el martes 24 de noviembre, se pronostica una mínima de 20° y una máxima de 30°, con cielo mayormente nublado.

En resumen, el clima en Santa Fe para este viernes es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Sin embargo, se recomienda estar atentos a los cambios en el pronóstico para los próximos días, donde se prevén lluvias y un ligero descenso en las temperaturas.