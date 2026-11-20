Este viernes 20 de noviembre, el clima en Salta se caracteriza por un ambiente cálido y mayormente despejado. La temperatura actual es de 29°, con una sensación térmica que alcanza los 30°. La humedad se sitúa en un 52%, lo que contribuye a la sensación de calor en la región. Además, la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 2.57 m/s desde el este.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 17° y una máxima de 30°. Las condiciones climáticas son favorables para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a las altas temperaturas.

Para el resto del día, se prevé que el cielo continúe con pocas nubes, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el pronóstico, ya que se anticipan lluvias ligeras en los próximos días.

En el pronóstico extendido, se prevé que el sábado 21 de noviembre la temperatura mínima sea de 19° y la máxima de 30°, con posibilidad de lluvias ligeras. El domingo 22, las temperaturas oscilarán entre 18° y 24°, también con lluvias ligeras. Para el lunes 23, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 31°, mientras que el martes 24 se esperan temperaturas entre 17° y 31°, con lluvias moderadas.

Es recomendable que los salteños se preparen para un cambio en las condiciones climáticas, ya que a partir del lunes se prevén lluvias más intensas. Mantenerse informado sobre el estado del tiempo será clave para planificar actividades en la región.