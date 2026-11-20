El piloto Franco Colapinto cerró en el noveno puesto una compleja jornada de entrenamientos en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, fuertemente condicionada por la lluvia y los charcos en el circuito callejero.

Tras girar 15 vueltas en la segunda tanda con su Alpine, el piloto argentino admitió que las cambiantes condiciones climáticas impidieron sacar conclusiones técnicas relevantes de cara al resto del fin de semana.

“El trabajo nada, dar vueltas e intentar aprender algo que no aprendés nada en estas condiciones porque se va haciendo mal la pista”, explicó Colapinto en diálogo exclusivo con Cadena 3 al término de la actividad del jueves.

El bonaerense detalló la dificultad de gestionar el constante cambio de adherencia y neumáticos: “Es como entre extreme wets (lluvia extrema), después entre extreme e intermedias, y después entre intermedias y slicks (lisas) al final. Muy difícil entender o llevarte algo de ahí”.

Pese al escaso margen para evaluar el rendimiento real del monoplaza, el argentino rescató la fiabilidad mecánica antes de enfocarse en el cronograma decisivo: “Por lo menos dimos unas vueltas, el auto funcionó. Hay que trabajar para mañana, para la clasificación”.

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Un jueves pasado por agua y lo que viene

La lluvia alteró por completo la planificación de todas las escuderías en la ciudad estadounidense:

Práctica 1 sin tiempos: La primera sesión de una hora terminó con la planilla en cero debido a la acumulación de agua. Alpine solo envió a sus dos pilotos sobre el cierre para realizar dos vueltas y ensayar procedimientos de largada.

Definición en el final de la FP2: Con el asfalto todavía húmedo, George Russell (Mercedes) se quedó con lo mejor en el último minuto, escoltado muy de cerca por Pierre Gasly (Alpine) y Charles Leclerc (Ferrari). Colapinto salió promediando la tanda y se metió en el top ten.

Cronograma decisivo (hora de Argentina): Con pronóstico de frío pero sin precipitaciones, los equipos tendrán una única sesión para poner a punto los autos este viernes en la Práctica 3 (21:30), antes de disputar la clasificación en la madrugada del sábado (01:00).