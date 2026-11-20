Los buñuelos mexicanos de rodilla son un deleite culinario característico de la gastronomía de México. Se presentan como discos de masa tan delgados que permiten ver a través de ellos, fritos hasta alcanzar una textura crujiente y rebozados en una mezcla de azúcar y canela. Su nombre proviene de la técnica tradicional de estirarlos sobre una rodilla cubierta con un paño, aunque en la actualidad es más común utilizar un rodillo.

En cuanto a su textura, estos buñuelos se asemejan más a grandes orejas de carnaval, con una masa fina y crujiente, en contraste con la consistencia esponjosa de los buñuelos de viento o de cuaresma. En México, se suelen servir acompañados de azúcar y canela o con miel de piloncillo, un azúcar de caña sin refinar que se hierve con agua y canela, aportando un sabor característico.

Una tradición interesante se observa en Oaxaca, donde estos buñuelos se disfrutan durante la Noche de Rábanos, una celebración que tiene lugar el 23 de diciembre. Durante esta festividad, se tallan rábanos de gran tamaño en formas escultóricas, y al final del evento se rompe el plato donde se sirvieron los buñuelos. Cuantos más fragmentos queden, se considera que más suerte se tendrá en el año venidero.

Para preparar 15 unidades de buñuelos mexicanos de rodilla, se necesitan los siguientes ingredientes:

250 g de harina de trigo

4 g de levadura química

2 g de sal

15 g de azúcar

30 g de mantequilla

1 huevo

100 mL de agua

4 mL de esencia de vainilla

75 g de azúcar para rebozar

5 g de canela molida para rebozar

La preparación es sencilla y se divide en varias etapas. Primero, se debe ablandar la mantequilla y templar el agua con la vainilla. En un plato hondo, se mezcla el azúcar con la canela molida y se tienen a mano algunos paños de cocina limpios.

En un bol grande, se combinan la harina, la levadura, la sal y el azúcar de la masa. Se hace un hueco en el centro y se añaden el huevo, la mantequilla blanda y el agua con vainilla. Se amasa durante aproximadamente 10 minutos con amasadora, o 15 a mano, hasta obtener una masa suave que no se pegue a los dedos. Si la masa resulta seca, se puede añadir un poco más de agua templada. Luego, se cubre con un paño y se deja reposar por 30 minutos.

Después, se divide la masa en 15 bolas del mismo tamaño, se les da forma lisa y se cubren para reposar otros 15 minutos. A continuación, se estira cada bola con un rodillo sobre una superficie ligeramente enharinada, formando un disco grueso. Se colocan sobre paños limpios y se dejan reposar nuevamente por 15 minutos para que el gluten se relaje y la masa no se encoja.

Se estira cada disco hasta que quede casi transparente y se pincha varias veces con un tenedor. En una sartén honda, se calienta el aceite a 175 °C y se fríen los buñuelos de uno en uno durante aproximadamente 30 segundos por lado, utilizando dos palas o espumaderas para darles la vuelta sin romperlos. Se escurren sobre papel de cocina y se pasan inmediatamente por la mezcla de azúcar y canela en ambas caras. Se recomienda servirlos recién hechos.

Para acompañar estos buñuelos, en México es común disfrutarlos con chocolate caliente, café de olla o un ponche de frutas, que se sirve caliente y con trozos de fruta. Otra opción deliciosa para complementar es ofrecer churros caseros para mojar en chocolate.