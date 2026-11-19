Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- Miles de fanáticos continuaban esta noche en los accesos del Estadio Monumental Simón Bolívar, de Caracas, donde Shakira se presentará a mediados de enero de 2027, en el marco de su gira "Las mujeres ya no lloran World Tour", y tras 16 años de ausencia en Venezuela, donde es considerada una estrella.

Luego del caos y la confusión que se había originado con la venta online, un panorama similar se percibía este jueves frente a las boleterías del estadio, colmadas de aficionados, muchos de los cuales habían pernoctado allí con la esperanza de obtener un boleto para ver a la colombiana.

Algunos seguidores llegaron con sillas y mantas, mientras otros permanecieron durante varias horas en las filas a la espera de la apertura de las taquillas. Asimismo, en las redes sociales circularon videos y fotografías que mostraron la magnitud de la convocatoria y la emoción de quienes esperan volver a ver a Shakira en territorio venezolano.

En tanto, y horas antes de que se iniciara la venta oficial para los shows en Caracas, previstos para los días 16 y 17 de enero, un enlace y un código que daba acceso a una preventa adelantada -y no anunciada- circularon en grupos de WhatsApp, lo que generó confusión y descontento entre los fans.

Este nuevo tramo del espectáculo llegará a los escenarios durante el próximo año. Además de territorio venezolano, la información difundida por Fénix Entertainment confirma que la artista visitará otros cinco destinos de la región: Brasil, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá.

Por el momento, la comunicación se limita a la confirmación de los países incluidos en el itinerario, por lo que resta definirse el calendario exacto de presentaciones, las ciudades específicas, los recintos elegidos, el valor de los tickets y las plataformas habilitadas para la venta de entradas.

El regreso a Venezuela representa uno de los puntos más destacados de la gira, dado que marcará el reencuentro de Shakira. Asimismo, la inclusión de plazas centroamericanas generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, ya que esos territorios habían quedado al margen de las etapas iniciales del tour.