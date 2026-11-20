Walter Oscar Ramírez, de 53 años, y Marilina Verónica Díaz, de 48, reconocieron ante la Justicia que engañaron a Mariselda Lucía Angeli, de 83 años, para disponer de sus bienes y manejar su dinero. El juez Facundo Rodrigo Becerra los condenó a tres años de prisión de ejecución condicional a cada uno y ordenó su libertad, sujeta a que no registraran otro requerimiento judicial.

La sentencia se dictó esta semana en una audiencia oral y pública en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La fiscal Cecilia Mónica Brindisi presentó el acuerdo de juicio abreviado, que ratificó el abogado defensor Carlos Varela. Los dos acusados reconocieron los hechos y asumieron su responsabilidad. Angeli participó de la audiencia y prestó su conformidad. El juez los condenó como coautores de estafa, suscripción engañosa de documentos y defraudación por administración fraudulenta, por varios hechos en concurso real.

El acuerdo incluyó una reparación económica de $45 millones. La suma se depositó en una cuenta judicial antes de la audiencia y Becerra dio por abonada la indemnización al homologar el acuerdo reparatorio.

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De las llaves de la casa al poder sobre sus bienes

Según la acusación que ambos admitieron, el vínculo comenzó a principios de 2023, después de un encuentro ocasional tras un siniestro vial que habría sufrido Angeli. La pareja se ganó su confianza, tomó el control de las llaves de su vivienda, puso a un matrimonio amigo como cuidador y pasó a manejar sus tarjetas bancarias. El 4 de enero de 2024 logró que transfiriera su Renault Sandero a un tercero bajo el pretexto de evitar un supuesto juicio laboral de su empleada de limpieza. Después, los condenados se quedaron con el auto.

El 3 de abril de 2024, Angeli firmó ante una escribana un poder general que les permitía administrar y disponer de sus bienes. Según Brindisi, Ramírez y Díaz le dijeron que el documento era necesario para cuidarla e ingresarla a un geriátrico, sin explicarle el alcance de lo que firmaba.

FOTO: Nicolás Ramírez, actual presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez junto a su padre

Dos semanas después, Ramírez rescindió el contrato del departamento que Angeli alquilaba en Villa Gobernador Gálvez. Según el acta, su hijo Nicolás Luis Ramírez ingresó al inmueble con las pertenencias de la mujer todavía adentro. Angeli fue alojada primero en un geriátrico de Alvear y luego en otro de Rosario. La Fiscalía señaló que sus efectos personales fueron retirados y que, al momento de formular la acusación, seguían sin ser restituidos.

Cuatro préstamos y una cuenta casi vacía

La Fiscalía detalló que entre enero de 2024 y fines de agosto de 2026, la cuenta de Angeli registró ingresos por casi $61 millones y egresos por más de $61,3 millones. Partió de un saldo de $401.835 y terminó con $1.578. Brindisi describió el cobro de haberes previsionales, compras con tarjetas, cuatro préstamos tomados a nombre de Angeli por un total de $5.410.000 y transferencias a terceros. Uno de ellos recibió $7.180.000 en 14 giros. También se registró una transferencia de US$350 que dejó apenas US$8 en su cuenta en dólares.

El vínculo político en Villa Gobernador Gálvez

Los dos condenados son los padres de Nicolás Luis Ramírez, presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez y dirigente del Movimiento Evita. Según fuentes de la política local, Walter Oscar Ramírez cumple en los hechos el rol de «jefe de campaña» de su hijo. El concejal no fue imputado en esta causa.

El caso tomó estado público el 25 de septiembre, cuando la Policía de Investigaciones detuvo a la pareja y secuestró dos teléfonos y el Renault Sandero. Cuatro días después, el juez Federico Rébola les dictó cuatro meses de prisión preventiva.

Durante tres años, los condenados deberán fijar domicilio, presentarse mensualmente ante la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, mantener una distancia mínima de 200 metros de Angeli y de su familia y abstenerse de contactarlos por cualquier medio. También deberán abstenerse de abusar del alcohol y consumir estupefacientes y no cometer nuevos delitos. El incumplimiento puede derivar en la revocación de la condicionalidad de la pena.