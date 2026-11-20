Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- Boca Juniors se prepara para enfrentar a Atlético Mineiro de Brasil este sábado en la gran final de la Copa Sudamericana, con la esperanza de terminar con una sequía de 18 años sin títulos internacionales. El partido está programado para las 19:30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, y será transmitido en vivo por ESPN, DSports y Disney+ Premium. La dirección del partido estará a cargo del árbitro uruguayo Andrés Matonte, con Antonio García como encargado del VAR.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a este encuentro en un excelente momento, habiendo logrado una notable regularidad que le permitió competir hasta el final en todas las competiciones del semestre. Boca no solo se consagró campeón de la Liga al finalizar primero en la tabla anual, sino que también se encuentra en la final de la Copa Sudamericana y ha clasificado para el decisivo partido de la Copa Argentina, además de estar presente en los playoffs del Torneo Clausura.

En cuanto a la alineación titular, la única duda que persiste es la inclusión de Tomás Aranda o Alan Velasco en la delantera. Si Boca logra alzarse con el trofeo, pondrá fin a una larga espera de 18 años sin títulos internacionales, siendo su última victoria en competencias de este tipo en la Recopa Sudamericana de 2008.

Por su parte, Atlético Mineiro atraviesa un momento complicado, ya que, a pesar de estar en la séptima posición del Brasileirão, ha sufrido tres derrotas en sus últimos cuatro partidos, lo que ha afectado sus posibilidades de clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana. El equipo, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, busca romper una racha de derrotas en finales internacionales, habiendo perdido en 2024 en la final de la Copa Libertadores y el año pasado ante Lanús en la Copa Sudamericana.