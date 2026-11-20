Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 26° y una sensación térmica que se mantiene en 26°. La humedad es del 73%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es de 9000 m y el viento sopla a 3.6 m/s desde el oeste-suroeste, con una presión atmosférica de 1008 hPa.

El clima hoy viernes 20 de noviembre

Para este viernes 20 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 29°. A lo largo del día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con un leve aumento en la nubosidad hacia la tarde. La humedad elevada puede generar una sensación térmica más intensa, aunque no se prevén lluvias significativas. El viento continuará soplando de manera moderada, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán cambios en las condiciones climáticas. El sábado 21 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 24°, con lluvias moderadas. Para el domingo 22 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 20°, también con lluvias moderadas. El lunes 23 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 22°, con lluvias ligeras. Finalmente, el martes 24 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 21°, con probabilidad de lluvias ligeras.