Este viernes 20 de noviembre, el clima en Mendoza se presenta con condiciones agradables y temperaturas moderadas. La jornada comenzará con un cielo de nubes dispersas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se sitúa en un 51%, lo que contribuye a un ambiente cómodo para los mendocinos.

En cuanto a las temperaturas para hoy, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 23°. Los vientos soplan desde el sureste a una velocidad de 5 m/s, lo que podría generar una leve brisa durante la tarde. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, lo que permitirá disfrutar de un día claro y luminoso.

Para el pronóstico extendido, el fin de semana se anticipa un aumento en las temperaturas. El sábado 21 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 22 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 16° y 27°, con cielo despejado. Sin embargo, a partir del lunes 23 de noviembre, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 18° y máximas de 29°.

Es importante estar atentos a las condiciones climáticas, ya que el clima puede cambiar rápidamente. Los mendocinos pueden disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo de este viernes y el fin de semana. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratados, especialmente con el aumento de las temperaturas.