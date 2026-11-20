FOTO: Daños por el temporal en San Francisco (Foto: Gentileza La Voz de San Justo)

La madrugada dejó un escenario complejo en dos puntos clave de la provincia de Córdoba tras el paso de un severo temporal. Según los testimonios recogidos en radio, San Francisco sufrió un golpe repentino de viento cerca de las 3:40 de la mañana, mientras que en General Cabrera el agua acumulada obligó a evacuar familias y suspender las actividades escolares.

En ambos distritos las autoridades locales remarcaron que, pese a los daños materiales y las complicaciones en los servicios, no se reportaron personas lesionadas hasta el momento.

San Francisco: ráfagas de 90 km/h y un 70 % de la ciudad sin luz

El secretario de Prevención Urbana de San Francisco, Nelson Carrizo, describió el impacto del fenómeno como un episodio súbito y de alta intensidad que alteró el funcionamiento de la ciudad desde la madrugada.

"A las 3:40 de la mañana la ciudad fue sorprendida por un viento de gran intensidad; se estiman algunas ráfagas de 90 kilómetros en la hora que ingresaron en sentido suroeste-noreste", relató Carrizo.

De acuerdo con el funcionario, el temporal provocó daños en estructuras como galpones de empresas, afectó plazas, paseos y arboledas y generó interrupciones en vías de acceso a la localidad. Tras el evento, se activó el protocolo de emergencia con trabajo coordinado entre bomberos voluntarios, policía provincial y guardia local para evaluar el impacto en todo el ejido urbano.

El intendente Damián Bernarte puso en marcha el comité de crisis y los equipos recorrían especialmente el sector noreste, donde se registraron voladuras de techos en viviendas. Además, Carrizo precisó que ocho subestaciones resultaron afectadas y dejaron sin suministro eléctrico a cerca del 70 % de la ciudad, con tareas escalonadas de restitución junto a la empresa provincial.

General Cabrera: canales desbordados, evacuados y escuelas cerradas

En General Cabrera, el cuadro estuvo marcado por la acumulación de agua y el desborde de los canales de desagüe. El intendente Guillermo Cavigliaso calificó la situación como muy compleja y detalló que el ingreso de agua desde el sector sur y suroeste superó la capacidad de escurrimiento.

"Hemos recibido mucho agua del sector sur-suroeste, lo que nos ha llevado a sobrepasar los niveles de los canales de desagüe de la ciudad y, bueno, hemos tenido que evacuar a muchas personas de tres barrios puntuales de la localidad", señaló Cavigliaso.

El jefe comunal explicó que el escenario se vio agravado no solo por las lluvias recientes, sino también por los milímetros acumulados en tormentas anteriores y la saturación de los suelos. Los barrios Argentino, Pueblo Nuevo y Las Lomitas se encontraban entre los sectores alcanzados por las evacuaciones, con vecinos alojados en centros dispuestos para la emergencia.

Cavigliaso confirmó además la suspensión de clases y señaló que el IPEM 291 atravesaba dificultades vinculadas al ingreso de agua desde la zona afectada, mientras uno de los establecimientos educativos funcionaba como centro de evacuados con ocho personas que pasaron la noche allí.

Según datos de la estación meteorológica de la UTN en San Francisco difundidos por medios locales, el fenómeno no se trataría de un tornado, sino de una tormenta de extensión limitada pero de enorme intensidad.

En ambas ciudades los equipos de emergencia, áreas municipales y prestadoras de servicios continuaban con las tareas de asistencia, evaluación de daños y restablecimiento de la infraestructura básica.

Entrevista de Radioinforme 3.