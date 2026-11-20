FOTO: Alcaraz no perdió sets en la fase de grupos.

Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- El español Carlos Alcaraz (2°) superó al italiano Flavio Cobolli (5°) en sets corridos y concluyó la fase de grupos de las ATP Finals con un registro perfecto de tres triunfos en tres presentaciones.

Alcaraz, que ocupa el tercer puesto en el ranking ATP pero es el segundo preclasificado debido a la baja del italiano Jannik Sinner, se impuso por 6-4 y 6-1 tras apenas una hora y cinco minutos de juego.

Con este triunfo, el español selló su paso a las semifinales de manera contundente, luego de haber derrotado previamente al estadounidense Frances Tiafoe (7°) y al ruso Daniil Medvedev (4°), también en sets corridos.

Su próximo rival será el estadounidense Ben Shelton (3°), quien es entrenado por su ex coach, el español Juan Carlos Ferrero. Shelton logró su clasificación este jueves tras vencer al español Rafael Jódar (8°).

El historial entre ambos muestra un dominio de 4-1 a favor del español. Sin embargo, en sus dos enfrentamientos de este año, cada uno se llevó un partido: Shelton ganó en los cuartos de final del US Open y Alcaraz en la final del Masters de París.

La actividad en el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores del año proseguirá durante la tarde de este viernes, cuando Medvedev y Tiafoe se enfrenten en un duelo que definirá al último clasificado a las semifinales. El ganador se verá las caras con el alemán y número 1 del mundo, Alexander Zverev.