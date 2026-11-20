Alcaraz finaliza la fase de grupos de las ATP Finals con un contundente triunfo sobre Cobolli
El español completó la fase de grupos con tres victorias en igual cantidad de partidos. En semifinales se medirá con Ben Shelton, quien también avanzó tras ganar su partido.
FOTO: Alcaraz no perdió sets en la fase de grupos.
Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- El español Carlos Alcaraz (2°) superó al italiano Flavio Cobolli (5°) en sets corridos y concluyó la fase de grupos de las ATP Finals con un registro perfecto de tres triunfos en tres presentaciones.
Alcaraz, que ocupa el tercer puesto en el ranking ATP pero es el segundo preclasificado debido a la baja del italiano Jannik Sinner, se impuso por 6-4 y 6-1 tras apenas una hora y cinco minutos de juego.
Con este triunfo, el español selló su paso a las semifinales de manera contundente, luego de haber derrotado previamente al estadounidense Frances Tiafoe (7°) y al ruso Daniil Medvedev (4°), también en sets corridos.
Su próximo rival será el estadounidense Ben Shelton (3°), quien es entrenado por su ex coach, el español Juan Carlos Ferrero. Shelton logró su clasificación este jueves tras vencer al español Rafael Jódar (8°).
El historial entre ambos muestra un dominio de 4-1 a favor del español. Sin embargo, en sus dos enfrentamientos de este año, cada uno se llevó un partido: Shelton ganó en los cuartos de final del US Open y Alcaraz en la final del Masters de París.
La actividad en el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores del año proseguirá durante la tarde de este viernes, cuando Medvedev y Tiafoe se enfrenten en un duelo que definirá al último clasificado a las semifinales. El ganador se verá las caras con el alemán y número 1 del mundo, Alexander Zverev.Agencia NA
Lectura rápida
¿Quién ganó el partido?
El español Carlos Alcaraz venció al italiano Flavio Cobolli.
¿Qué resultado tuvo Alcaraz en la fase de grupos?
Cerró la fase de grupos con tres victorias en igual cantidad de partidos.
¿Cuándo se enfrentará Alcaraz con Shelton?
Se medirán en las semifinales de las ATP Finals.
¿Cómo fue el desempeño de Alcaraz en sus partidos anteriores?
Ganó en sets corridos a Frances Tiafoe y Daniil Medvedev.
¿Qué partido definirá al último semifinalista?
Medvedev se enfrentará a Tiafoe para determinar al último clasificado.
[Fuente: Noticias Argentinas]