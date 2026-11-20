• Un adulto necesita 1.000 mg de calcio por día. Este mineral es fundamental para el funcionamiento de los huesos, el corazón, los músculos y el sistema nervioso.

• La alimentación es la principal fuente de calcio, aunque no siempre alcanza para cubrir las necesidades diarias. Para acompañar a las personas en el cuidado de su salud y ayudarlas a complementar su alimentación Bayer lanzó Supradyn® Calcio, un suplemento dietario con calcio y vitamina D que se suma a su línea de productos para el autocuidado.

Este nutriente es el mineral más abundante del cuerpo. Se concentra principalmente en los huesos y dientes, pero también es necesario para el funcionamiento del corazón, los músculos y el sistema nervioso. “El cuerpo no produce calcio, por eso necesitamos incorporarlo a través de la alimentación. Los huesos, además de renovarse constantemente, funcionan como una reserva: liberan este mineral a la sangre para que el corazón, los músculos y el sistema nervioso puedan cumplir sus funciones, y después vuelven a captarlo”, explicó la Dra. Natalia Nachon (MN 101075), médica especialista en Clínica Médica y Nutrición.

Cuando la alimentación no aporta suficiente calcio, el organismo puede recurrir al que está almacenado en los huesos para mantener sus niveles en sangre.

La importancia del calcio en cada etapa de la vida

Las necesidades de calcio varían a lo largo de la vida. Durante la adultez, la ingesta diaria recomendada es de 1.000 mg, mientras que a partir de los 50 años en las mujeres y de los 70 en los hombres, el requerimiento aumenta a 1.200 mg diarios. Por eso, prestar atención a su consumo y mantener una alimentación que permita cubrir estas necesidades es importante en todas las etapas de la vida.

Cómo incorporar calcio y cuándo considerar un suplemento

Los lácteos, como la leche, el yogur y el queso, se encuentran entre los alimentos que más calcio aportan. También está presente en las almendras, los garbanzos, las sardinas y el salmón. Sin embargo, según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, solo cuatro de cada diez adultos en Argentina consumen leche, yogur o queso al menos una vez al día.

Para favorecer la absorción de este nutriente esencial, se recomienda distribuir su consumo a lo largo del día y separar unas dos horas su ingesta de la de hierro, ya que ambos minerales pueden competir durante la absorción. Además, se aconseja moderar la ingesta excesiva de sal, café y alcohol.

Cuando la alimentación no alcanza para cubrir los requerimientos diarios de calcio, la suplementación puede ser una buena alternativa. “Los suplementos pueden considerarse especialmente en mujeres durante la menopausia, personas con intolerancia a la lactosa, quienes siguen dietas veganas o presentan trastornos digestivos que dificultan la absorción de nutrientes. En todos los casos, deben acompañarse de una alimentación adecuada, actividad física y consulta profesional”, resaltó la especialista.

Bayer lanzó Supradyn® Calcio, un suplemento dietario para mayores de 18 años que combina calcio y vitamina D en comprimidos recubiertos. El producto permite complementar la alimentación cuando no se alcanza la cantidad diaria recomendada de calcio,

“El autocuidado dejó de ser una tendencia para convertirse en una práctica cada vez más presente. Eso nos desafía a pensar cómo seguir acompañando a las personas en su vida cotidiana. Con este nuevo producto buscamos ser un aliado para complementar la alimentación en lo que refiere a calcio y vitamina D, que son nutrientes que contribuyen a moverse libremente en las distintas etapas de la vida. Para nosotros este lanzamiento tiene además un valor especial: es un producto desarrollado íntegramente en Argentina y fabricado en nuestra planta de Pilar”, señaló Juan Manuel Baraldo, Responsable de Supradyn para Bayer Cono Sur.