FOTO: La línea de la costa vuelve a funcionar en Rosario.

La Línea de la Costa retomará su servicio este sábado 21 de noviembre, con salidas desde el centro hacia la zona norte de Rosario. El transporte funcionará los sábados, domingos y feriados, con un recorrido que conecta distintos puntos de la ribera.

El primer coche partirá a las 8 desde Rioja y avenida Belgrano, mientras que el último servicio desde Costa Alta saldrá a las 21.35. La prestación estará disponible durante el fin de semana largo y continuará bajo esa modalidad hasta el inicio de la temporada diaria.

El recorrido incluye lugares como la Estación Fluvial, las piletas del Parque Alem, La Florida, Rambla Catalunya, Costa Alta y el Paseo del Caminante. De esta manera, conecta el área céntrica con distintos espacios recreativos y turísticos de la costa rosarina.

En sentido de ida, las unidades circulan desde avenida Belgrano y Rioja por los corredores del centro y luego toman avenida Alberdi, bulevar Avellaneda y las avenidas que bordean la costa hasta llegar a la zona de Iturraspe y Pintor Musto. El regreso se realiza por un trayecto similar, con destino al punto de partida.

Desde el municipio informaron que, a partir del 25 de diciembre, la Línea de la Costa comenzará a funcionar todos los días, con su recorrido habitual. La ampliación busca responder a la demanda de pasajeros que utilizan el transporte público para trasladarse hacia los espacios recreativos de la ribera.

Los horarios y las características del servicio pueden consultarse en el sitio oficial de la Municipalidad, en las redes de Movilidad Rosario y a través de MuniBot, al 3415 440147. También es posible seguir la ubicación de los colectivos y consultar los tiempos de llegada mediante Google Maps.