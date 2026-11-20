Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- La llegada de la tecnología al quirófano, impulsada por la medicina de precisión, está revolucionando los reemplazos articulares. La cirugía robótica redefine estos procedimientos, combinando inteligencia de datos, planificación personalizada y una exactitud sin precedentes. En Argentina, esta innovación se establece como un nuevo estándar en traumatología, prometiendo mejorar la experiencia de miles de pacientes.

Durante las últimas décadas, la medicina ha avanzado hacia un modelo de atención más personalizado, basado en datos clínicos, prevención, biología molecular y tecnologías de alta precisión. Este cambio de paradigma se manifiesta en la cirugía robótica aplicada al reemplazo articular, tal como se detalla en un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

En el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), que este año celebra su centenario, la introducción del robot quirúrgico CORI permite observar en la práctica las diferencias entre una artroplastia de rodilla realizada de forma tradicional y otra asistida por tecnología robótica.

La implementación de plataformas como CORI marca un avance significativo para la ortopedia y traumatología, ya que permite realizar procedimientos con una precisión milimétrica, adaptándose a la anatomía específica de cada paciente. Esta tecnología optimiza la colocación de implantes, preserva tejidos sanos y facilita una recuperación más rápida y cómoda.

El Dr. Guillermo Arce, médico especialista en Ortopedia y Traumatología, enfatiza: "La llegada de estas herramientas no implica un reemplazo del factor humano; por el contrario, potencia las capacidades del equipo médico. El criterio clínico del cirujano, la experiencia del equipo quirúrgico y la coordinación entre profesionales son fundamentales en cada procedimiento".

El Dr. Arce, reconocido internacionalmente por su trayectoria en cirugía de hombro, rodilla y medicina deportiva, agrega: "La tecnología aporta precisión y seguridad; las decisiones y el cuidado integral del paciente siguen siendo responsabilidad nuestra".

La mayor precisión que ofrece la cirugía robótica tiene un impacto directo en los pacientes: se reduce el daño en músculos, tendones y ligamentos sanos, se minimiza el dolor postoperatorio y se disminuye el sangrado durante la intervención, lo que permite iniciar la recuperación más rápidamente. Además, el sistema CORI no requiere tomografías previas obligatorias, evitando estudios adicionales para los pacientes.

Una alineación más precisa también ayuda a distribuir uniformemente las cargas mecánicas sobre el implante, lo que favorece su durabilidad y reduce el riesgo de futuras cirugías de revisión.

El Dr. Juan Pablo Previgliano, otro especialista en Ortopedia y Traumatología, señala: "Uno de los principales aportes de esta tecnología es la posibilidad de adaptar la cirugía a la anatomía real de cada paciente. La plataforma genera información en tiempo real que nos permite evaluar con precisión la posición de los implantes, la tensión ligamentaria y la biomecánica de la articulación antes de realizar los cortes definitivos".

Ambos médicos coinciden en que "con el tiempo, esa precisión inicial puede traducirse en más movilidad, una prótesis que se siente más natural y menos necesidad de una segunda cirugía de recambio, gracias a que una alineación más exacta distribuye mejor las cargas sobre el implante".