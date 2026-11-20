La Copa Santa Fe 2026 transita sus últimas jornadas y se prepara para consagrar a los campeones de fútbol masculino, rugby y handball. Entre este sábado y el lunes, clubes de distintos puntos de la provincia protagonizarán las instancias decisivas de un certamen que tendrá como sedes a Rosario y Santa Fe.

La competencia, impulsada por el Gobierno de la Provincia con el acompañamiento de Lotería de Santa Fe, cierra una edición histórica que reunió 14 deportes y 20 disciplinas, con una amplia participación de instituciones deportivas de todo el territorio santafesino.

La primera definición llegará este sábado, a partir de las 16, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, donde Newell’s Old Boys recibirá al Club Atlético Tostado en el encuentro de vuelta de la final provincial de fútbol masculino.

Luego del empate sin goles registrado en el partido de ida, disputado el pasado 31 de octubre en la Villa Recreativa de Tostado, ambos equipos llegan a la revancha con la posibilidad de quedarse con el máximo título provincial. Si al finalizar el encuentro la serie permanece igualada en el resultado global, el campeón se resolverá mediante una definición por penales.

CRAI y Duendes, por la corona del rugby

La jornada del sábado también tendrá una definición de alto nivel en el rugby. Desde las 16, las instalaciones del Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI), en la ciudad de Santa Fe, serán el escenario de la final entre el conjunto anfitrión y Duendes Rugby Club de Rosario.

Dos instituciones representativas del rugby santafesino se enfrentarán con el objetivo de quedarse con el título provincial, en un duelo que promete concentrar la atención de los seguidores de la disciplina.

El handball tendrá tres jornadas de competencia

Por su parte, el handball desarrollará su etapa definitoria durante tres jornadas, con encuentros programados en las instalaciones de Cilsa y en el estadio Invencible Santa Fe, ambos ubicados en la capital provincial.

La competencia reunirá a una importante cantidad de instituciones en las ramas femenina y masculina. En mujeres participarán I.L. Peretz, Casla, Centro Gran Rosario, Pumas, Sagrado Corazón, Alianza, Talleres de Villa Constitución, Independiente y Atlético Adelante.

En la categoría masculina, en tanto, competirán I.L. Peretz Negro, Asturiano, Casla, Atlético Adelante, Centro Gran Rosario, Ministerio, Talleres de Villa Constitución, Alianza, I.L. Peretz Amarillo, Independiente, Sagrado Corazón y Pumas.

Las dos finales se disputarán el lunes en el estadio Invencible Santa Fe. La definición femenina comenzará a las 12, mientras que la final masculina está prevista para las 13.30.