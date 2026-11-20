En la jornada del viernes 20 de noviembre de 2026, las cotizaciones del dólar en Argentina presentan importantes diferencias que impactan directamente en la economía cotidiana de los ciudadanos. El dólar oficial se ubica en $1.535 para la compra y $1.585 para la venta, siendo el valor utilizado en las operaciones bancarias y por el BCRA.

Por otro lado, el dólar blue, que representa el mercado informal, presenta un valor de $1.620 para la compra y $1.640 para la venta. Este segmento es seguido de cerca por aquellos que buscan obtener divisas fuera del circuito bancario, y su cotización se ve influenciada por factores como la demanda y la oferta en el mercado negro.

Otra variante notable es el dólar MEP o dólar bolsa, que actualmente cotiza en $1.631,90 para la compra y $1.649,80 para la venta. Este tipo de cambio se obtiene a través de la compra y venta de bonos en la bolsa, permitiendo a los inversores acceder a dólares mediante este mecanismo.

El contado con liquidación (CCL), otra alternativa atractiva, registra una cotización de $1.739,80 y $1.748,20 para compra y venta, respectivamente. Este tipo de cambio es utilizado sobre todo por empresas e inversores que desean trasladar fondos al exterior.

También es importante mencionar el dólar mayorista, que cotiza en $1.556 para la compra y $1.565 para la venta. Este valor es utilizado por las entidades financieras y es el que se encuentra más regulado.

En el ámbito del dólar cripto, la cotización se establece en $1.730,43 para la compra y $1.735 para la venta, reflejando el valor de las criptomonedas en relación al dólar.

Finalmente, el dólar tarjeta, que se aplica para las compras en el exterior o servicios contratados en moneda extranjera, se sitúa en $1.995,50 para la compra y $2.060,50 para la venta. Este tipo de cambio incluye el recargo que imponen las instancias fiscales.

Las variaciones en las cotizaciones del dólar son reflejo de múltiples factores. Entre ellos, se encuentran la inflación, la falta de confianza en la estabilidad económica, y las políticas cambiarias implementadas por el gobierno. A esto se suma un contexto internacional que influye en la demanda y la oferta de la moneda estadounidense, generando una realidad cambiante y compleja para los argentinos.

Esta diversidad de cotizaciones marca un panorama variado para los ahorros y compras en el mercado argentino. Aprovechar los diversos tipos de cambio puede ser clave para optimizar finanzas personales en tiempos de incertidumbre económica.