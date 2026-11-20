FOTO: Se esperan tormentas fuertes en distintos puntos del país.

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Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja para este viernes debido a la llegada de tormentas que afectarán a siete provincias: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

El nivel naranja se activa especialmente para Misiones y partes de Corrientes, donde se prevén fenómenos severos con intensa actividad eléctrica y posibles granizadas. Se estima que las precipitaciones podrían alcanzar entre 70 y 100 milímetros, con la posibilidad de superaciones locales.

Por su parte, la alerta amarilla abarca a Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y sectores de Buenos Aires, exceptuando el Área Metropolitana. En estas áreas, se esperan tormentas fuertes, lluvias intensas en cortos períodos, frecuentes descargas eléctricas y ocasional granizo, con acumulados entre 30 y 70 milímetros.

Pronóstico por franja horaria

Durante toda la jornada: La provincia de Misiones estará bajo alerta desde la mañana hasta el final del día.

Por la mañana: Las tormentas afectarán a Chaco, Santa Fe y Entre Ríos.

Mañana y tarde: Corrientes y Formosa enfrentarán tormentas durante el día.

Tarde y noche: Hacia el cierre del día, la inestabilidad se trasladará hacia Buenos Aires.