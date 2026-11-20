Alerta por tormentas severas en 7 provincias argentinas: qué dice el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada de inestabilidad para este viernes, con mayor riesgo en Misiones y Corrientes. En la nota, el detalle.
FOTO: Se esperan tormentas fuertes en distintos puntos del país.
Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja para este viernes debido a la llegada de tormentas que afectarán a siete provincias: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.
El nivel naranja se activa especialmente para Misiones y partes de Corrientes, donde se prevén fenómenos severos con intensa actividad eléctrica y posibles granizadas. Se estima que las precipitaciones podrían alcanzar entre 70 y 100 milímetros, con la posibilidad de superaciones locales.
Por su parte, la alerta amarilla abarca a Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y sectores de Buenos Aires, exceptuando el Área Metropolitana. En estas áreas, se esperan tormentas fuertes, lluvias intensas en cortos períodos, frecuentes descargas eléctricas y ocasional granizo, con acumulados entre 30 y 70 milímetros.
Pronóstico por franja horaria
Durante toda la jornada: La provincia de Misiones estará bajo alerta desde la mañana hasta el final del día.
Por la mañana: Las tormentas afectarán a Chaco, Santa Fe y Entre Ríos.
Mañana y tarde: Corrientes y Formosa enfrentarán tormentas durante el día.
Tarde y noche: Hacia el cierre del día, la inestabilidad se trasladará hacia Buenos Aires.
Lectura rápida
¿Qué alertas emitió el SMN?
Alertas de nivel amarillo y naranja para siete provincias debido a tormentas severas.
¿Cuáles son las provincias afectadas?
Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.
¿Dónde es mayor el riesgo?
El mayor riesgo se concentra en Misiones y Corrientes, con alertas de nivel naranja.
¿Qué se espera en Misiones y Corrientes?
Fenómenos severos, intensa actividad eléctrica, granizo y lluvias de 70 a 100 mm.
¿Cómo se desarrollarán las tormentas?
Las tormentas afectarán diferentes provincias en franjas horarias específicas a lo largo del día.
[Fuente: Noticias Argentinas]