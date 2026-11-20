FOTO: Argentinos Juniors e Independiente se cruzan en los octavos de final del Torneo Clausura.

Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- Argentinos Juniors recibirá este sábado a Independiente, en un encuentro clave correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio Diego Armando Maradona, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Jorge Baliño, mientras que en el VAR estará Fernando Echenique.

Argentinos Juniors fue uno de los mejores equipos a lo largo de todo el año en el fútbol argentino y esto quedó reflejado en lo que fue la pelea por el título de Campeón de Liga, donde llegó con chances hasta la última fecha.

Sin embargo, cayó 2-0 frente a Huracán en la decimosexta fecha y sus jugadores volvieron a ser cuestionados por la falta de contundencia en los partidos importantes. De esta manera, el enfrentamiento con el "Rojo" se presenta como una prueba de fuego para los de La Paternal.

Independiente, por su parte, tuvo un andar muy irregular en la primera fase del torneo, aunque consiguió la clasificación de manera agónica gracias al triunfo por 2-1 como local contra Deportivo Riestra.

El equipo de Avellaneda que es dirigido por el brasilero Jadson Viera busca cortar con la sequía de 24 años sin títulos nacionales.