Argentinos Juniors e Independiente se enfrentan en los octavos de final del Torneo Clausura
Este sábado se jugará un partido crucial entre Argentinos Juniors e Independiente, por un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona a las 17 horas.
FOTO: Argentinos Juniors e Independiente se cruzan en los octavos de final del Torneo Clausura.
Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- Argentinos Juniors recibirá este sábado a Independiente, en un encuentro clave correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio Diego Armando Maradona, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Jorge Baliño, mientras que en el VAR estará Fernando Echenique.
Argentinos Juniors fue uno de los mejores equipos a lo largo de todo el año en el fútbol argentino y esto quedó reflejado en lo que fue la pelea por el título de Campeón de Liga, donde llegó con chances hasta la última fecha.
Sin embargo, cayó 2-0 frente a Huracán en la decimosexta fecha y sus jugadores volvieron a ser cuestionados por la falta de contundencia en los partidos importantes. De esta manera, el enfrentamiento con el "Rojo" se presenta como una prueba de fuego para los de La Paternal.
Independiente, por su parte, tuvo un andar muy irregular en la primera fase del torneo, aunque consiguió la clasificación de manera agónica gracias al triunfo por 2-1 como local contra Deportivo Riestra.
El equipo de Avellaneda que es dirigido por el brasilero Jadson Viera busca cortar con la sequía de 24 años sin títulos nacionales.
Lectura rápida
¿Qué se disputa?
Los octavos de final del Torneo Clausura entre Argentinos Juniors e Independiente.
¿Cuándo se juega?
El partido está programado para el sábado a las 17 horas.
¿Dónde se lleva a cabo?
En el Estadio Diego Armando Maradona, Buenos Aires.
¿Quiénes son los árbitros?
El árbitro principal será Jorge Baliño y el VAR estará a cargo de Fernando Echenique.
¿Qué buscan los equipos?
Argentinos busca recuperar confianza tras una caída reciente, mientras que Independiente busca romper una racha de 24 años sin títulos.
[Fuente: Noticias Argentinas]