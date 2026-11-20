FOTO: Tesla abrió en la Argentina: qué modelos de autos eléctricos hay y cómo comprar

Tesla abrió oficialmente su canal de ventas en Argentina y ya permite comprar sus primeros vehículos eléctricos a través de su sitio web. La oferta inicial incluye dos modelos y cinco versiones, con valores que parten de los US$ 41.590 y alcanzan los US$ 54.590.

La posibilidad de comprar comenzó online horas antes del evento de presentación previsto para este viernes a las 18:30. La empresa no contará con concesionarios tradicionales: las operaciones se realizarán por internet, mientras que los interesados podrán conocer los vehículos y probarlos en espacios de exhibición y Test Drive ubicados en centros comerciales.

Qué modelos de Tesla se venden en Argentina y cuánto cuestan

Los vehículos, que llegan desde la planta que la compañía tiene en Shanghái, China, son el sedán Model 3, con tres configuraciones, y el SUV Model Y, disponible en dos alternativas.

Estos son los precios publicados por la marca:

Model 3 RWD: US$ 41.590

Model 3 Premium Long Range: US$ 47.090

Model 3 Performance: US$ 54.590

Model Y Premium RWD: US$ 44.590

Model Y Premium Long Range: US$ 50.590

A esos valores se agregan US$ 350 por gastos de destino y documentación, además de una reserva no reembolsable de US$ 250.

Tesla Model 3: características y autonomía de las tres versiones

Model 3 RWD: tiene un motor de 286 CV, tracción trasera y una batería de 62 kWh con tecnología LFP. Su autonomía declarada es de 534 kilómetros y acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos.

Model 3 Premium Long Range: conserva el motor pero incorpora una batería de 82 kWh con composición NCA. Puede alcanzar una autonomía de 750 kilómetros y acelerar de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos.

Model 3 Performance: cuenta con dos motores, tracción integral y una potencia combinada de 460 CV. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos y alcanzar los 264 km/h, aunque su autonomía es de 534 kilómetros.

Tesla Model Y: cuánto cuestan las versiones SUV

Model Y Premium RWD: tiene un motor que impulsa las ruedas traseras, una batería de 65 kWh y una autonomía de 466 kilómetros. Su aceleración de 0 a 100 km/h es de 5,9 segundos.

Model Y Premium Long Range: incorpora una batería de 82 kWh y extiende la autonomía hasta los 661 kilómetros. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos.

Cómo comprar un Tesla en Argentina y qué financiación ofrece

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las operaciones se realizan desde la plataforma digital de la marca. Además, todos los modelos pueden adquirirse mediante financiación prendaria del Banco Santander, con planes que van de 12 a 60 meses.

Para el Model 3 RWD, la opción de financiación más extensa contempla un anticipo de US$ 12.477 y cuotas mensuales de $1.812.183, con un costo financiero total del 47,94%.

Por qué Tesla tiene un cupo de importación en Argentina

La llegada de la compañía se produce dentro del programa oficial que permite importar hasta 50 mil vehículos híbridos y eléctricos sin pagar el arancel extrazona del 35%.

En ese marco, la mitad de ese cupo corresponde a fabricantes y la otra mitad a importadores. Tesla participa como importador y, según la reglamentación, cuenta con una asignación teórica de 2.500 unidades, un volumen vinculado a que la empresa anunció inversiones en infraestructura de carga.

Cuánto cuesta el sistema de conducción autónoma de Tesla

La marca ofrece la posibilidad de contratar el servicio FSD (Full Self Driving) mediante una suscripción mensual de US$ 119. Sin embargo, en Argentina el paquete todavía no habilita la conducción semiautónoma.

Entre sus funciones disponibles se encuentran:

Actually Smart Summon: permite que el vehículo se acerque al usuario dentro de un estacionamiento.

Dumb Summon: facilita la salida del auto de un garaje hasta la puerta de la vivienda.

Autopark: realiza maniobras de estacionamiento de manera automática.

La apertura del canal de ventas marca el comienzo de la comercialización local de los vehículos de la compañía, que tendrá como modalidad principal las operaciones online.