Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes rotas, con una temperatura de 23° y una sensación térmica de 23°. La humedad se encuentra en un 88%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es de 8000 metros y el viento sopla a 2.57 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1007 hPa.

El clima hoy domingo 22 de noviembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 16° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que sugiere un día mayormente estable. La visibilidad se mantendrá en 8000 metros, lo que permitirá disfrutar de un día despejado en la provincia.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán presentarán variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el lunes 23 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 28° con cielo nublado. El martes 24 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 22° con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 25 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 18° y 19° con lluvias ligeras. El jueves 26 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 27° con lluvias. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, se espera un día más cálido con una mínima de 18° y una máxima de 31° y algunas nubes dispersas.