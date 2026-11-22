Los científicos, dedicados a desentrañar los misterios del mundo, tienen opiniones sorprendentemente diversas sobre el significado de la ciencia. Un nuevo estudio, publicado en Royal Society Open Science, reveló que los investigadores no solo tienen discrepancias, sino que estas son más marcadas que las del público en general.

La investigación, liderada por Marina Dubova del Santa Fe Institute, analizó 18 definiciones diferentes de ciencia y encontró que los científicos rara vez aceptaron alguna de ellas sin reservas. A pesar de que algunos apoyaron ciertas definiciones, muchos cuestionaron aspectos de las mismas.

Dubova expresó: "Lo que me sorprendió fue la considerable discrepancia entre los científicos, incluso entre aquellos que pertenecen al mismo subcampo". En contraste, el público mostró opiniones más consistentes, considerando la ciencia como un medio confiable para descubrir verdades objetivas, sin prestar tanta atención a la incertidumbre y creatividad que implica la investigación científica.

Estas diferencias de perspectiva pueden tener consecuencias significativas, ya que podrían influir en las preguntas que los científicos deciden investigar y en cómo el público evalúa los hallazgos científicos. Además, podrían ayudar a explicar la frustración del público cuando los investigadores no pueden ofrecer respuestas claras o cambian sus conclusiones ante nueva evidencia.

Creencias sobre la ciencia

Dubova, ahora profesora asistente de psicología en la Universidad de California, Berkeley, trabajó junto al investigador de Princeton University, Qiawen E. Liu, para explorar cómo las personas comprenden la ciencia. Encuestaron a 91 científicos y 99 miembros del público, quienes evaluaron 18 descripciones de la ciencia, que incluían comparaciones con trabajos de detectives y la búsqueda de la verdad.

Ambos grupos coincidieron en que la curiosidad, la exploración y el deseo de resolver misterios son centrales para la ciencia. Sin embargo, los científicos mostraron perspectivas notablemente diferentes. Algunos la ven como un medio para descubrir verdades objetivas, mientras que otros valoran más la imaginación y el juicio personal en la investigación.

Dubova sugiere que estas discrepancias pueden reflejar las experiencias individuales que moldean cómo los investigadores abordan su trabajo, similar a como los chefs pueden tener filosofías muy distintas sobre la cocina.

Percepción pública de la ciencia

Un hallazgo interesante del estudio fue que la comprensión del público sobre la ciencia se asemeja más a las opiniones de físicos y biólogos que a las de psicólogos y otros científicos sociales. Esto podría deberse a que la física y la biología reciben más atención en la educación científica, lo que puede influir en cómo las personas imaginan la investigación científica.

Las diferencias entre científicos y el público podrían ayudar a entender los malentendidos sobre la incertidumbre científica. Aquellos que esperan que la ciencia produzca respuestas firmes y objetivas pueden tener dificultades para comprender por qué a veces los hallazgos son contradictorios o por qué las conclusiones científicas deben actualizarse con nueva evidencia.

Implicaciones para la inteligencia artificial y el descubrimiento científico

La investigación también plantea un desafío potencial a medida que la inteligencia artificial se involucra cada vez más en el descubrimiento científico. Dubova expresó su preocupación de que la automatización podría favorecer una concepción limitada de cómo debería funcionar la ciencia. Si los sistemas de IA se construyen en torno a un enfoque particular de investigación, otros métodos valiosos podrían recibir menos atención.

El estudio recibió apoyo del Lou Schuyler Seed Grant Fund del Santa Fe Institute, creado en 2022 para fomentar proyectos exploratorios de científicos en etapa temprana de sus carreras. Dubova utilizó la financiación para compensar a los participantes por su participación en la investigación.

Para Dubova, los hallazgos representan un esfuerzo inicial por comprender cómo las creencias subyacentes de los científicos sobre su profesión pueden influir en la investigación que realizan y en los descubrimientos que hacen. "No des por sentado el entendimiento común de la ciencia", aconsejó. "Siempre pregunta. Siempre ten curiosidad sobre lo que alguien tiene en mente".