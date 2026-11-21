Un antiguo misterio que rodea a un esqueleto hallado en un sarcófago romano en Westminster Abbey parece estar cerca de resolverse, más de 150 años después de que los restos captaran la atención por primera vez. El sarcófago de piedra caliza, excavado formalmente en 1869, presenta una inscripción que menciona a Valerius Amandinus, un británico adinerado que vivió en Londres entre los años 300 y 400 d.C. Sin embargo, una gran cruz latina tallada en su tapa data del siglo X o XI, lo que sugiere que la persona enterrada allí vivió siglos después de la creación del sarcófago.

Nuevas investigaciones arqueológicas han revelado una sorprendente explicación. Los restos probablemente pertenecen a un prominente monje medieval, y los investigadores han reducido las posibles identidades a dos hombres que lideraron Westminster Abbey.

Dos abades medievales emergen como principales candidatos

Los nuevos hallazgos, publicados en el Journal of the British Archaeological Association, provienen del Profesor Warwick Rodwell, arqueólogo consultor de Westminster Abbey. Rodwell identifica a Aelfwig, un abad que falleció alrededor del año 1020, como el candidato más fuerte. En ese tiempo, la abadía era un monasterio benedictino, y Aelfwig había sido monje allí antes de convertirse en abad. Otra posibilidad es Wulnoth, quien sucedió a Aelfwig y murió en 1049. Se cree que ambos hombres fueron enterrados en la abadía, lo que hace plausible que el esqueleto pertenezca a uno de ellos.

"Tenemos dos contendientes viables para el ocupante del sarcófago", afirma el Profesor Rodwell. "No conocemos la fecha de nacimiento de ninguno. Pero cualquiera de ellos encajaría igualmente bien si asumimos que el abad tenía veintitantos años al ser nombrado y cerca de cincuenta al morir. El hecho de que Aelfwig ya fuera monje de Westminster podría favorecerlo".

El elaborado entierro proporciona otra razón para sospechar que el fallecido ocupaba una posición importante. Rodwell sugiere que el individuo fue 'honrado' con un 'bello sarcófago', una distinción inusual que sería consistente con el estatus de un abad. En lugar de encargar un ataúd de piedra completamente nuevo, quienes se encargaron del entierro reutilizaron un sarcófago romano existente. El ataúd de madera del hombre fue colocado dentro de este, y la tapa de piedra se modificó con una prominente cruz latina. Esto puede representar un temprano ejemplo de reciclaje de un objeto valioso para un propósito completamente diferente.

Nuevas excavaciones revelan la edad del esqueleto

El sarcófago romano y su misterioso ocupante han fascinado a los investigadores durante generaciones. Las últimas conclusiones del Profesor Rodwell se basan en varias investigaciones realizadas con especialistas a lo largo de los años, incluyendo trabajos asociados con el programa de televisión Time Team. En 2009, el programa examinó la arqueología y arquitectura de la sacristía original del Rey Henry III, ubicada en el lado norte de Westminster Abbey.

La misma área fue el escenario de un descubrimiento accidental anterior en 1820, cuando los trabajadores encontraron el sarcófago romano y rompieron su tapa en seis piezas. El daño fue reparado alrededor del momento en que el sarcófago fue formalmente 'descubierto' en 1869. Más recientemente, Pre-Construct Archaeology, una de las organizaciones arqueológicas y de patrimonio más grandes del Reino Unido, llevó a cabo otra excavación de la sacristía. Finalizado en 2025, el proyecto se realizó para apoyar la construcción de la nueva sacristía del Rey Charles III, una nueva instalación en Westminster Abbey programada para abrir el año siguiente.

Como parte de esta investigación, el especialista en huesos humanos James Young Langthorne de Pre-Construct Archaeology realizó un nuevo examen del esqueleto. Su análisis indicó que el fallecido era un hombre de entre 35 y 49 años que medía aproximadamente 1,75 metros de altura. Estos hallazgos difieren considerablemente de una evaluación realizada en el siglo XIX, que describió los restos como los de un 'hombre joven robusto' de no más de 30 años y aproximadamente 1,70 metros de altura.

Fechado por carbono confirma un entierro de hace 1,000 años

Una de las pistas más importantes provino del análisis científico de los restos. Una muestra de hueso fue enviada al Scottish Universities Environmental Research Centre para análisis de radiocarbono, que produjo un rango de fechas de 987 a 1052 d.C. Esto sitúa el entierro firmemente dentro del período sajón tardío, siglos después de que el sarcófago romano fuera creado originalmente. Las fechas también se alinean con las muertes de Aelfwig y Wulnoth, fortaleciendo el caso de que el esqueleto pertenecía a uno de estos abades medievales.

"Esto confirma que la reutilización del sarcófago y la remodelación de su cubierta asociada ocurrieron en el período sajón tardío". Los resultados proporcionan apoyo científico a la teoría de que un antiguo contenedor de entierro romano fue reutilizado para honrar a una figura religiosa importante hace casi 1,000 años.

Un esqueleto que se creía perdido estaba a la vista

La investigación también trajo una renovada atención a un descubrimiento inesperado realizado en 2016. Durante años, los investigadores habían creído que el esqueleto estaba desaparecido, dejando una parte importante de la historia del entierro sin resolver. Esa suposición resultó ser errónea cuando el sarcófago fue transportado a un estudio de conservación. Los investigadores de PCA quitaron su tapa y se sorprendieron al encontrar un esqueleto humano casi completo todavía dentro.

El examen produjo otra pista que Rodwell describe como un 'nuevo descubrimiento notable'. Dentro del sarcófago de piedra, los investigadores identificaron el contorno rectangular de una estructura que había desaparecido hace mucho tiempo. Su forma fue preservada por un residuo blanco dejado por la cal, un material utilizado históricamente en los entierros. Rodwell cree que el contorno marca la posición del ataúd de madera original que contenía al fallecido antes de ser colocado dentro del sarcófago romano.

"Aunque no quedaron trazas físicas de esa característica, solo pudo haber sido un ataúd de madera, que se ha descompuesto completamente a lo largo de los siete siglos que el sarcófago estuvo enterrado en el patio de la sacristía", escribe el Profesor Rodwell. Juntos, el esqueleto redescubierto, la evidencia de un ataúd de madera y un nuevo fechado científico han transformado la comprensión de los investigadores sobre este inusual entierro. Aunque la identidad del hombre no se ha establecido más allá de toda duda, los hallazgos sugieren que un abad medieval pudo haber sido enterrado en un sarcófago romano ya centenario.

Los visitantes pueden ver el sarcófago hoy en las Queen's Diamond Jubilee Galleries en Westminster Abbey.