El lattaiolo es una especialidad de la repostería de Toscana que se encuentra en un punto intermedio entre un flan y un pastel, caracterizándose por su textura aireada y ligera. Este postre se elabora con ingredientes simples como la leche, los huevos, la harina y el azúcar, que suelen ser aromatizados con limón, vainilla y canela.

La preparación del lattaiolo es bastante accesible. Primero, se deben mezclar adecuadamente los ingredientes para conseguir una masa homogénea. Luego, se vierte la mezcla en un molde y se hornea hasta que la superficie adquiera un ligero tono dorado. Una vez horneado, es necesario dejarlo reposar en la nevera para que termine de asentarse, lo que realza su sabor y textura.

Para quienes deseen intentarlo, aquí se presenta la receta del lattaiolo, pensada para aproximadamente 10 porciones:

Ingredientes:

1 L de leche

4 huevos

145 g de azúcar

50 g de harina

Piel de ½ limón

1 rama de canela

1 cucharadita de esencia de vainilla

20 g de mantequilla (para engrasar el molde)

2 cucharadas de harina (para enharinar el molde)

Azúcar glas (para espolvorear)

Elaboración:

La dificultad de esta receta es fácil y el tiempo total de preparación es de aproximadamente 1 hora, desglosado en 10 minutos de elaboración y 50 minutos de cocción. Para comenzar, se calienta la leche en un cazo junto con 45 g de azúcar, la piel de limón, la canela y la esencia de vainilla. Se lleva a ebullición, luego se baja el fuego al mínimo y se deja cocinar por 10 minutos. Después, se retira del fuego y se deja enfriar a temperatura ambiente durante 10 minutos antes de refrigerar hasta que esté templada.

Mientras tanto, se separan las yemas de las claras. Las yemas se baten con el azúcar restante durante 4 minutos, hasta lograr una mezcla cremosa. Se incorpora la harina tamizada y se mezcla bien. Luego, se añade la leche poco a poco, removiendo constantemente. Por otro lado, se montan las claras a punto de nieve y se integran a la mezcla en tres tandas, utilizando movimientos envolventes para mantener la aireación.

A continuación, se engrasa y enharina un molde rectangular (30x20 cm) y se vierte la mezcla. Se alisa la superficie con una lengua de silicona y se hornea durante 45 minutos a 175ºC. Una vez cocido, se deja enfriar durante 1 hora a temperatura ambiente, se traslada a la nevera y se deja reposar al menos 4 horas antes de cortarlo en porciones y servir espolvoreado con azúcar glas.

El lattaiolo es un postre ideal para servir en cualquier ocasión. Se puede acompañar con frutas frescas como fresas, frambuesas o arándanos, o bien con confituras y mermeladas, como la de arándanos, que complementan su sabor.