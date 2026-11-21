Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy sábado 21 de noviembre.
El sorteo número 31673 de la quiniela vespertina se realizó el sábado 21 de noviembre a las 18:00, destacando el número 2111 en la primera posición, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Minero)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 31673 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 21 de noviembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 2111, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Minero).
1° 2111
2° 7994
3° 1229
4° 7057
5° 0958
6° 0828
7° 1407
8° 6673
9° 4158
10° 7817
11° 7880
12° 7329
13° 4295
14° 2774
15° 5282
16° 8995
17° 2910
18° 0388
19° 0886
20° 5110
Este sorteo es parte de la tradición de la quiniela en Argentina, donde los jugadores eligen números con la esperanza de ganar premios significativos. La quiniela vespertina es especialmente popular entre los apostadores que buscan una oportunidad de suerte en la tarde.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31673 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 21 de noviembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 2111.
¿Qué significa el número 2111?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Minero)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.