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El sorteo número 31673 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 21 de noviembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 2111, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Minero).

1° 2111

2° 7994

3° 1229

4° 7057

5° 0958

6° 0828

7° 1407

8° 6673

9° 4158

10° 7817

11° 7880

12° 7329

13° 4295

14° 2774

15° 5282

16° 8995

17° 2910

18° 0388

19° 0886

20° 5110

Este sorteo es parte de la tradición de la quiniela en Argentina, donde los jugadores eligen números con la esperanza de ganar premios significativos. La quiniela vespertina es especialmente popular entre los apostadores que buscan una oportunidad de suerte en la tarde.