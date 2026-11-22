FOTO: Estado del tiempo en Salta para el 22 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se presenta con pocas nubes, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 22°, con una humedad del 83%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte, y la presión atmosférica se encuentra en 1007 hPa.

El clima hoy domingo 22 de noviembre

Las temperaturas en Salta para hoy se prevén con una mínima de 18° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad alta podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real, manteniendo un ambiente cálido durante el día.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un clima variable en Salta. El lunes 23 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 30°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 24 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 27°, con lluvias moderadas. El miércoles 25 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 14° y 17°, con lluvias ligeras. El jueves 26 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 23°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 30°, con lluvias ligeras nuevamente.