La NASA realizó con éxito una prueba del potente motor de cohete RS-25, que duró 200 segundos, con el objetivo de recopilar datos que podrían hacer que las futuras misiones a la Luna sean más seguras y confiables. Este ensayo, que tuvo lugar el 18 de noviembre de 2026, apoyó los preparativos para la misión Artemis IV, programada para 2028, y la ambición final de la NASA de enviar astronautas a Marte.

El motor RS-25 No. 10001 fue activado en el Fred Haise Test Stand, ubicado en el Centro Espacial Stennis, cerca de Bay St. Louis, Mississippi. Durante la prueba, el motor funcionó durante su duración programada de tres minutos y 20 segundos (200 segundos). Aunque este motor específico no está destinado a vuelos espaciales, la exitosa prueba proporcionó a la NASA y a su contratista principal, L3Harris Technologies, datos valiosos sobre su rendimiento.

Los ingenieros utilizarán los resultados de esta prueba para mejorar la potencia, eficiencia y confiabilidad de los motores RS-25 que se utilizarán en las próximas misiones de Artemis. La NASA se está preparando para el Artemis IV, que tiene como objetivo aterrizar astronautas en la superficie lunar. La misión despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, utilizando el masivo cohete Space Launch System (SLS) para transportar a los astronautas a bordo de la nave Orion.

El Artemis IV representa un paso importante hacia las ambiciones más amplias de la NASA. La agencia planea explorar el Polo Sur lunar, establecer una presencia humana sostenida en la superficie lunar y desarrollar la experiencia y las tecnologías necesarias para el primer viaje tripulado a Marte. Los motores RS-25 juegan un papel crucial en la viabilidad de estas misiones. Cada cohete SLS utiliza cuatro de estos motores, que juntos generan hasta 2 millones de libras de empuje para ayudar a propulsar la nave espacial desde la plataforma de lanzamiento y al espacio.

Antes de que cualquier motor RS-25 sea aprobado para vuelo, debe someterse a pruebas en el Centro Espacial Stennis para verificar que pueda funcionar de manera confiable bajo las condiciones extremas de un lanzamiento de cohete. Estas pruebas son realizadas por especialistas de NASA, L3Harris Technologies y Nova Space Solutions, que trabajan juntos para garantizar que los motores estén listos para impulsar futuros viajes más allá de la Tierra.