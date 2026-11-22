Este domingo 22 de noviembre, el área de Rosario se verá afectada por un evento de **tormentas**, algunas de ellas fuertes o localmente severas. Según el **Servicio Meteorológico Nacional (SMN)**, se esperan abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre **30 mm y 70 mm**, superándose en forma puntual.

En cuanto a las **condiciones actuales**, el cielo se presenta despejado, con una temperatura de **16°** y una sensación térmica de **16°**. La humedad es del **80%**, lo que contribuye a una atmósfera bastante cargada. La visibilidad es óptima, alcanzando los **10,000 metros**, y el viento sopla a **1 m/s** desde el oeste.

Para el día de hoy, se prevé una **temperatura mínima** de **15°** y una **máxima** de **30°**. A medida que avance el día, se espera que las condiciones cambien drásticamente con la llegada de las tormentas. La humedad alta y el viento leve podrían intensificar la sensación de calor antes de que las lluvias comiencen a afectar la región.

En el **pronóstico extendido**, para el lunes 23 de noviembre se anticipa una **mínima** de **16°** y una **máxima** de **26°**, con lluvias moderadas. El martes 24 de noviembre, la temperatura oscilará entre **16°** y **30°**, con lluvias ligeras. Para el miércoles 25 de noviembre, se prevé una mínima de **15°** y una máxima de **29°**, con pocas nubes. El jueves 26 de noviembre, el clima se mantendrá despejado, con temperaturas que irán de **14°** a **30°**. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, se espera un aumento en la temperatura, con una mínima de **17°** y una máxima de **32°**, aunque el cielo estará cubierto.