Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este domingo 22 de noviembre
Este domingo 22 de noviembre, Rosario se verá afectada por tormentas fuertes, con precipitaciones acumuladas de hasta 70 mm. La temperatura oscilará entre 15° y 30°, con alta humedad y viento leve.
FOTO: Tormentas y lluvias en Rosario para este domingo 22 de noviembre
Este domingo 22 de noviembre, el área de Rosario se verá afectada por un evento de **tormentas**, algunas de ellas fuertes o localmente severas. Según el **Servicio Meteorológico Nacional (SMN)**, se esperan abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre **30 mm y 70 mm**, superándose en forma puntual.
En cuanto a las **condiciones actuales**, el cielo se presenta despejado, con una temperatura de **16°** y una sensación térmica de **16°**. La humedad es del **80%**, lo que contribuye a una atmósfera bastante cargada. La visibilidad es óptima, alcanzando los **10,000 metros**, y el viento sopla a **1 m/s** desde el oeste.
Para el día de hoy, se prevé una **temperatura mínima** de **15°** y una **máxima** de **30°**. A medida que avance el día, se espera que las condiciones cambien drásticamente con la llegada de las tormentas. La humedad alta y el viento leve podrían intensificar la sensación de calor antes de que las lluvias comiencen a afectar la región.
En el **pronóstico extendido**, para el lunes 23 de noviembre se anticipa una **mínima** de **16°** y una **máxima** de **26°**, con lluvias moderadas. El martes 24 de noviembre, la temperatura oscilará entre **16°** y **30°**, con lluvias ligeras. Para el miércoles 25 de noviembre, se prevé una mínima de **15°** y una máxima de **29°**, con pocas nubes. El jueves 26 de noviembre, el clima se mantendrá despejado, con temperaturas que irán de **14°** a **30°**. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, se espera un aumento en la temperatura, con una mínima de **17°** y una máxima de **32°**, aunque el cielo estará cubierto.