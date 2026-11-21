Buenos Aires, 21 noviembre (NA) -- A una década de que finalizara su primer ciclo y de una extensa etapa en el fútbol árabe, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena concretó su vuelta a la conducción técnica de Boca en 2026 tras un contacto reservado con Juan Román Riquelme, transformando una vieja cuenta pendiente en un equipo sólido, protagonista y campeón continental.

La consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026, tras imponerse por 2 a 0 ante Atlético Mineiro, terminó de cerrar el círculo de una trama silenciosa que había comenzado meses atrás con un llamado telefónico reservado: el regreso de Rodolfo "el Vasco" Arruabarrena al banco de suplentes "Xeneize".

Lejos de las especulaciones mediáticas y de la danza habitual de candidatos que rodea cada recambio de entrenador en Brandsen 805, la vuelta del "Vasco" se gestó de manera directa y hermética a partir de una comunicación personal del presidente del club, Juan Román Riquelme. Dos hombres que compartieron vestuario, códigos y gloria como futbolistas en la etapa más exitosa de la institución volvieron a encontrarse para diseñar una segunda oportunidad que encerraba un profundo significado deportivo y personal.

Una espina clavada desde 2014 y 2015

Cuando Arruabarrena había asumido por primera vez como director técnico de Boca en agosto de 2014, su ciclo logró cosechar títulos en el plano local —el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina de 2015—, pero quedó marcado a fuego en el terreno internacional por dos eliminaciones consecutivas frente a River: primero en las semifinales de la Copa Sudamericana 2014 y luego en los octavos de final de la Copa Libertadores 2015, aquella recordada serie interrumpida en "La Bombonera".

A pesar de su sentido de pertenencia indiscutido con los colores azul y oro y de una carrera posterior que lo llevó a consolidarse durante varios años en el fútbol de Medio Oriente y Arabia, aquella herida continental nunca terminó de cicatrizar. Por eso, cuando Riquelme levantó el teléfono para sondearlo, la propuesta tocó una fibra íntima: no se trataba simplemente de volver a trabajar en el país, sino de regresar a su casa futbolística para escribir otro desenlace en las noches de copa.

El encuentro reservado y el adiós a Arabia

El contacto inicial derivó en una entrevista cara a cara desarrollada bajo total reserva, sin filtraciones ni intermediarios. En esa charla, Riquelme le expuso el diagnóstico futbolístico del plantel, la necesidad de recuperar protagonismo en el plano sudamericano y las razones por las cuales consideraba que su madurez como conductor encajaba con el presente del club.

Para Arruabarrena, aceptar el desafío implicó dejar atrás la estabilidad contractual y la tranquilidad cotidiana de su prolongada estadía en Arabia, donde había desarrollado una extensa trayectoria al frente de clubes y seleccionados de la región. Pesaron el cierre de una etapa personal en el exterior, el deseo de volver a instalarse junto a su familia en la Argentina y, por encima de todo, la convicción de que Boca le abría la puerta a la revancha deportiva que había esperado durante más de diez años.

La impronta que le imprimió al Boca campeón

Desde su primer día de trabajo en este segundo ciclo, quedó claro que el Arruabarrena de 2026 llegaba con un bagaje táctico y emocional muy superior al de 2014. El entrenador le imprimió al equipo una identidad reconocible basada en cuatro pilares que resultaron determinantes para alcanzar la gloria continental. Boca tuvo equilibrio y solidez competitiva. A diferencia de momentos de vértigo desmedido de su primera etapa, construyó un equipo corto, ordenado en el retroceso y difícil de vulnerar, capaz de sostener resultados en series cerradas y de golpear en los momentos justos, tal como quedó demostrado en el 2 a 0 de la final ante Atlético Mineiro.

El equipo tiene intensidad y presión coordinada. Con el Vasco, Boca recuperó la vocación protagonista en campo rival, con transiciones rápidas por las bandas —un sello histórico de su escuela futbolística— y un mediocampo dinámico para recuperar la pelota lejos de su propio arco.

El vestuario también fue determinante. Su experiencia acumulada en el fútbol internacional se tradujo en un liderazgo sobrio, sin estridencias públicas, potenciando la jerarquía de los referentes del plantel y dándoles confianza a los futbolistas jóvenes en instancias límite.

Le inculcó a este golpeado plantel, con varios nombres nuevos como el arquero Alvaro Montero, el ecuatoriano Enner Valencia y el colombiano Sebastián Villa, la templanza necesaria para afrontar partidos de eliminación directa sin perder el orden táctico, cerrando cada llave con autoridad hasta levantar el trofeo.

De la cuenta pendiente a la cima de Sudamérica

Con el respaldo directo de Riquelme y un plantel que absorbió rápidamente su idea de juego, el Vasco transformó aquella vieja asignatura pendiente en una consagración histórica. El triunfo 2 a 0 frente a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026, en Barraquilla, Colombia, no solo significó su primer título internacional como entrenador de Boca, sino que convirtió al club en el primer tricampeón del certamen y elevó su palmarés a 19 coronas internacionales oficiales, ubicándolo en soledad como el máximo ganador de América.

Así, aquella llamada silenciosa de Riquelme y la decisión de dejar Arabia encontraron su cierre perfecto: la revancha personal de Arruabarrena tras las viejas caídas ante River se materializó en un equipo con sello propio que devolvió a Boca Juniors a lo más alto del continente.