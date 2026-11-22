Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este domingo 22 de noviembre
Este domingo 22 de noviembre, Mendoza tendrá un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 16° y 29°. La humedad será del 50% y se prevé buena visibilidad. Conocé todos los detalles del clima.
FOTO: Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 22 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en este momento.
Ahora
Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo completamente despejado con una temperatura de 19°. La sensación térmica es de 18°. La humedad se encuentra en un 50%, lo que proporciona un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el sur.
El clima hoy domingo 22 de noviembre
Este domingo 22 de noviembre, Mendoza experimentará una temperatura mínima de 17° y una máxima de 29°. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, con un cielo despejado y sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en un 50%, y el viento será leve, lo que contribuirá a un clima agradable durante todo el día.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Mendoza mostrarán variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El lunes 23 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 28°, con lluvias moderadas. El martes 24 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 17° y 23°, con lluvias ligeras. El miércoles 25 de noviembre, el clima mejorará con un cielo despejado y temperaturas de 17° a 27°. El jueves 26 de noviembre, se anticipan lluvias moderadas con mínimas de 18° y máximas de 28°. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 31°, con lluvias ligeras.