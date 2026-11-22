Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo completamente despejado con una temperatura de 19°. La sensación térmica es de 18°. La humedad se encuentra en un 50%, lo que proporciona un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el sur.

El clima hoy domingo 22 de noviembre

Este domingo 22 de noviembre, Mendoza experimentará una temperatura mínima de 17° y una máxima de 29°. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, con un cielo despejado y sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en un 50%, y el viento será leve, lo que contribuirá a un clima agradable durante todo el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza mostrarán variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El lunes 23 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 28°, con lluvias moderadas. El martes 24 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 17° y 23°, con lluvias ligeras. El miércoles 25 de noviembre, el clima mejorará con un cielo despejado y temperaturas de 17° a 27°. El jueves 26 de noviembre, se anticipan lluvias moderadas con mínimas de 18° y máximas de 28°. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 31°, con lluvias ligeras.