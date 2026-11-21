La familia de Nahuel González confirmó que el cuerpo encontrado este viernes por la tarde en aguas del río Paraná, a la altura de Granadero Baigorria, corresponde al joven santafesino de 25 años que era buscado desde el miércoles.

Tras reconocer sus restos, sus allegados iniciaron un pedido de colaboración a la comunidad para afrontar los gastos del traslado desde Rosario hasta la ciudad de Santa Fe, donde será despedido por sus seres queridos.

La búsqueda había comenzado luego de que González desapareciera mientras se encontraba en el río junto a dos amigos, en jurisdicción de San Lorenzo.

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Según relataron quienes lo acompañaban, el joven fue arrastrado por la corriente y desapareció de la superficie en pocos segundos, en inmediaciones de la bajada Urquiza, cerca del Campo de la Gloria. Se trata de un sector donde está prohibido ingresar al agua debido a las condiciones y los riesgos que presenta la zona.

El hallazgo se produjo durante la tarde del viernes, cuando trabajadores del Complejo Náutico Tifón encontraron un cuerpo en las inmediaciones de la costa de Granadero Baigorria. Tras el aviso, intervino personal de la Prefectura Naval Argentina, que llevó adelante el procedimiento para recuperar los restos y dar intervención a las autoridades correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) de Rosario, donde horas más tarde la familia confirmó su identidad. La noticia puso fin a varios días de angustia e incertidumbre para sus seres queridos, que comunicaron el fallecimiento mediante un mensaje difundido en redes sociales.

En medio del dolor por la pérdida, los familiares de Nahuel apelaron a la solidaridad de la comunidad y solicitaron ayuda económica para concretar el traslado de sus restos hasta Santa Fe capital, su ciudad de origen. El objetivo es poder despedirlo junto a sus afectos y brindarle una sepultura digna.