Buenos Aires, 21 de noviembre (NA) -- Inter Miami, con Lionel Messi en el once inicial, fue derrotado 3-0 como local por Columbus Crew, en el comienzo de los play off de la MLS, en un encuentro que se llevó a cabo esta noche en el Nu Stadium.

El equipo visitante se adelantó en el marcador gracias a un penal ejecutado por el delantero chileno Gonzalo Tapia, exjugador de River Plate, a los 9 minutos de juego. En el segundo tiempo, el marcador se amplió con un gol de Taha Habroune a los 14 minutos, seguido de otro tanto de Tapia a los 20 minutos.

La situación se complicó aún más para el conjunto local, que finalizó el encuentro con diez jugadores tras la expulsión de Gonzalo Luján en el minuto 36 de la primera parte, lo que afectó el rendimiento de Inter durante el resto del partido.

Ahora, Inter Miami se encuentra en la obligación de ganar en el partido de revancha, que se disputará como visitante, sin importar la diferencia de goles, para forzar un tercer y decisivo encuentro, que se celebraría nuevamente en Miami.

Previo al inicio del partido, Messi recibió el Botín de Oro por ser el máximo goleador de la temporada regular de la MLS. Durante el encuentro, aunque mostró un desempeño aceptable y generó situaciones de peligro, la expulsión de Luján hizo que las cosas se tornaran más difíciles para su equipo.

En el plantel dirigido por Cristian 'Kily' González, además de Messi y Luján, también participaron los argentinos Rodrigo De Paul y Facundo Mura.

La serie, que se juega al mejor de tres partidos, continuará el próximo viernes a las 22 (hora argentina) en Columbus, donde buscarán avanzar a los cuartos de final. Si fuera necesario un tercer partido, se llevaría a cabo en Miami, probablemente el 2 de diciembre. Cada partido cuenta de manera independiente y el primero en alcanzar dos victorias avanza. En caso de empate al finalizar los 90 minutos, se definirá directamente por penales.