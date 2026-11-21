Durante más de 50 años, la comunidad científica debatió una idea provocativa sobre la evolución: ¿podrían los organismos proteger sus genes más importantes haciéndolos menos propensos a mutar? Propuesta en 1972, esta hipótesis desafió la comprensión tradicional de cómo surgen los cambios genéticos. Sin embargo, una nueva investigación de la Universidad de Bath sugiere que la evidencia que apoya esta idea ha sido engañosa.

En un estudio publicado en PLOS Biology, la doctora Sofia Radrizzani y el profesor Laurence D Hurst del Centro para la Evolución de la Universidad de Bath analizaron la mayor colección de mutaciones genéticas espontáneas reunidas hasta la fecha. Su análisis se centró en dos microorganismos: la bacteria Escherichia coli (E. coli) y el hongo unicelular de panadería Saccharomyces cerevisiae.

Los hallazgos desafían la afirmación de que la selección natural puede reducir las tasas de mutación en los genes esenciales para la supervivencia. Aunque esta teoría ha atraído repetidamente la atención científica desde su introducción, incluida una renovada discusión en 2023, los investigadores afirman que sus resultados socavan su premisa central.

La doctora Radrizzani comentó: "La afirmación de que la mutación es más lenta para los genes importantes es un triunfo del bombo sobre la sustancia. Es una sugerencia realmente antigua que se reinventa en varias formas de manera rutinaria".

Cómo las mutaciones y la selección natural impulsan la evolución

La explicación convencional de la evolución involucra dos procesos principales. Primero, las mutaciones genéticas introducen variaciones entre los organismos. Luego, la selección natural influye en cuáles de esas variaciones se vuelven más comunes, favoreciendo los rasgos que mejoran la supervivencia y la reproducción. Este proceso se puede comparar con un tamiz que separa diferentes tipos de material, permitiendo que algunos cambios genéticos persistan mientras que otros desaparecen.

Un ejemplo familiar proviene de los pinzones de Darwin, que Charles Darwin encontró por primera vez en las Islas Galápagos en 1835. Estas aves tienen diferentes formas de pico que les ayudan a alimentarse de diferentes alimentos. Las mutaciones aleatorias contribuyen a las variaciones en el tamaño y la forma del pico, y cuando ciertas fuentes de alimento se vuelven más abundantes, las aves con picos mejor adaptados son más propensas a sobrevivir y reproducirse. A lo largo de muchas generaciones, estos rasgos ventajosos pueden propagarse a través de la población.

Sin embargo, una hipótesis alternativa sugiere que las mutaciones pueden no ocurrir tan aleatoriamente como el modelo convencional asume. Según esta idea, los organismos han evolucionado formas de reducir las mutaciones en sus genes más críticos (como aquellos involucrados en la replicación del ADN o el mantenimiento de la maquinaria celular básica). Mientras tanto, los genes en los que los cambios podrían proporcionar adaptaciones útiles (como aquellos en los que las mutaciones otorgan resistencia a los antibióticos o cambian las dimensiones del pico) podrían experimentar tasas de mutación más altas.

En principio, proteger los genes esenciales parece una ventaja evolutiva obvia. Las mutaciones que afectan a estos genes pueden interrumpir procesos biológicos vitales, causar enfermedades genéticas o incluso matar a un organismo. Si tales cambios son tan peligrosos, ¿por qué la selección natural no favorecería mecanismos que los prevengan?

El problema, explican los investigadores, es que las mutaciones en genes individuales ya son relativamente raras. Reducir esas tasas aún más ofrecería solo un beneficio adicional mínimo, lo que dificulta que la selección natural favorezca un sistema protector.

El misterio de las mutaciones genéticas que desaparecen

Otro problema radica en cómo los científicos han medido las mutaciones en investigaciones anteriores. Los genes importantes pueden parecer mutar con menor frecuencia no porque estén mejor protegidos, sino porque las mutaciones perjudiciales en esos genes son rápidamente eliminadas de las poblaciones.

El profesor Hurst afirmó: "Esperaríamos que la selección natural elimine rápidamente las mutaciones cuando ocurren en genes más importantes, porque estas mutaciones son más propensas a ser perjudiciales para el organismo. Esto puede crear la ilusión de que los genes importantes tienen menos mutaciones cuando, en realidad, algunas mutaciones simplemente han desaparecido antes de que tengamos la oportunidad de analizarlas, lo que se puede pensar como 'mutaciones fantasmas'".

Esta distinción es crucial. Cuando los científicos examinan los cambios genéticos que permanecen en una población, pueden perderse mutaciones que ocurrieron pero que fueron eliminadas posteriormente por la selección natural. Como resultado, la aparente estabilidad de los genes esenciales podría reflejar la desaparición de mutaciones dañinas en lugar de una menor probabilidad de que esas mutaciones ocurran en primer lugar.

Una prueba importante de la teoría evolutiva de 50 años

Para investigar la cuestión de manera más directa, el equipo de la Universidad de Bath analizó datos de experimentos diseñados para registrar mutaciones minimizando la influencia de la selección natural. Estos experimentos, conocidos como estudios de acumulación de mutaciones, permitieron a los investigadores examinar cambios genéticos en E. coli y en el hongo de panadería sin los fuertes efectos de filtrado de la selección habitual.

Los científicos también realizaron tres pruebas independientes para determinar si la selección natural podría haber distorsionado significativamente los datos. Ninguna reveló evidencia de sesgo sustancial.

La doctora Radrizzani dijo: "Esta parece ser la muestra de mutaciones más grande y limpia reunida hasta la fecha".

Con este extenso conjunto de datos, los investigadores investigaron si los genes que son más importantes para la supervivencia realmente experimentan menos mutaciones.

Evaluaron la importancia de los genes utilizando experimentos en los que se eliminaban genes individuales de los organismos. Algunos genes son indispensables, lo que significa que las células mueren sin ellos. Otros pueden eliminarse con poco o ningún efecto notable.

Si la hipótesis de la mutación protectora fuera correcta, los genes más esenciales deberían haber mostrado tasas de mutación consistentemente más bajas. En cambio, los investigadores no encontraron tal relación en ninguno de los microorganismos.

El profesor Hurst afirmó: "Analiza los datos de cualquier manera y no encontramos nada. En ninguna de las especies, estos genes clave tenían una tasa de mutación más baja".

¿Qué determina realmente la frecuencia de las mutaciones en los genes?

El equipo también examinó si otras medidas de la importancia de los genes podrían explicar las diferencias en las tasas de mutación. Estas incluyeron la cantidad de proteína producida por cada gen y cuán fuertemente la selección natural había moldeado los genes a lo largo de miles de años.

Una vez más, los resultados no respaldaron la idea de que los genes más importantes reciban protección especial.

La doctora Radrizzani dijo: "Encontramos que los genes que producen proteínas más abundantes no tienen tasas de mutación más bajas. Tampoco la forma en que los genes evolucionan a lo largo de miles de años predice con qué frecuencia mutan".

Esto no significa que cada gen tenga exactamente la misma probabilidad de mutar. Los investigadores identificaron características de la estructura del genoma y la replicación del ADN que influyen en la frecuencia de mutación. Por ejemplo, los genes copiados más tarde durante la replicación del ADN tienden a acumular mutaciones con más frecuencia que aquellos copiados antes.

Estos hallazgos indican que las tasas de mutación pueden variar en todo el genoma, pero las diferencias no parecen reflejar un sistema que proteja específicamente a los genes esenciales de los cambios genéticos.

El profesor Hurst concluyó: "Si bien vemos causas conocidas de variación en las tasas de mutación, no encontramos evidencia de los efectos que se han propuesto como un desafío al modelo convencional. Ninguno predijo qué genes tendrían altas o bajas tasas de mutación, y ciertamente no hay motivos para un cambio de paradigma".

Por lo tanto, la investigación proporciona un nuevo apoyo a la distinción convencional entre mutación y selección natural. Aunque las mutaciones no ocurren a tasas idénticas en todo el genoma, la evidencia de bacterias y levaduras no ofrece indicios de que la evolución proteja sistemáticamente a sus genes más importantes al reducir la frecuencia con la que mutan.