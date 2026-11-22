Alertas

El área deserá afectada por tormentas, algunas de ellas fuertes o localmente severas. Se prevén abundantes precipitaciones en cortos períodos, con actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo. Las lluvias acumuladas podrían alcanzar entre 30 mm y 70 mm, superándose en forma puntual.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de ligera lluvia. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 75%, la visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 7 m/s desde el sureste. La presión atmosférica es de 1009 hPa.

El clima hoy domingo 22 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 32°. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas intensas asociadas a las tormentas. La humedad alta y las lluvias previstas contribuirán a un ambiente inestable a lo largo del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días ense presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. El lunes 23 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 31°, con ligera lluvia. El martes 24, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 29°, con lluvias moderadas. El miércoles 25, la mínima será de 17° y la máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 26, se espera una mínima de 16° y una máxima de 31°, con nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el viernes 27, la mínima será de 19° y la máxima de 30°, con cielo mayormente nublado.