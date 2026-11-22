Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.
Ahora
En este momento, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
presenta un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 19°. La humedad se sitúa en un 60%, mientras que la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el suroeste, con una presión atmosférica de 1009 hPa.
El clima hoy domingo 22 de noviembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 30°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. No se esperan lluvias, lo que favorece las actividades al aire libre y los encuentros familiares.
Pronóstico extendido
De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el lunes 23 de noviembre habrá una mínima de 20° y una máxima de 31°, con cielo nublado. El martes 24 de noviembre se espera una mínima de 19° y una máxima de 28°, también con cielo nublado. Para el miércoles 25 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 21°, con cielo despejado. El jueves 26 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 25°, con cielo despejado. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 26°, con cielo nublado.