Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, lapresenta un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 19°. La humedad se sitúa en un 60%, mientras que la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el suroeste, con una presión atmosférica de 1009 hPa.

El clima hoy domingo 22 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 30°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. No se esperan lluvias, lo que favorece las actividades al aire libre y los encuentros familiares.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el lunes 23 de noviembre habrá una mínima de 20° y una máxima de 31°, con cielo nublado. El martes 24 de noviembre se espera una mínima de 19° y una máxima de 28°, también con cielo nublado. Para el miércoles 25 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 21°, con cielo despejado. El jueves 26 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 25°, con cielo despejado. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 26°, con cielo nublado.