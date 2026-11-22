Otra enorme victoria de Max Verstappen de Red Bull fue el final de un espectacular Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, postergando a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, tras una gran batalla en la que los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell aflojaron al final. Franco Colapinto de Alpine fue 6° en su mejor resultado con la máxima categoría.

El argentino volvió a hacer una gran largada y desde la P9 se colocó 7° en el inicio, con gomas blandas -rojas-, como la mayoría de los coches, salvo Antonelli, a quien superó en la partida. Pero, luego, cedió posiciones con el joven campeón de Mercedes y las Ferrari de Hamilton y Leclerc que avanzaban desde atrás. Luego, el penalizado Piastri también lo desplazó y marchó 11° hasta su primera parada, cuando salió el AS en el giro 18 y colocó gomas medias -amarillas-.

Colapinto, en medio de su gran duelo con las Ferrari y los McLaren, en la segunda parte de la carrera. Gran trabajo y su mejor resultado de F1

Bortoleto de Audi lo había recortado en boxes al argentino, pero la penalización de 10s de Hamilton, el increíble despiste de Lindblad -perdió el coche mientras zigzagueaba calentando el caucho nuevo- y la buena movida de Franco en el relanzamiento de la vuelta 25 lo recolocaron 8°. De allí en más, cuando encontró la temperatura de sus gomas amarillas, aún superado por Hamilton, se prendió como el vagón de cierre del tren de la punta. El retraso de Hadjar -ala delantera rota- y el toque de los hombres de Ferrari en la ''Sphere'' le abrieron paso a la P7 que se convirtió en 6° lugar -su mejor en F1- con la penalización de Leclerc por incidente con su compañero. Un gran resultado personal y sumado al 5° puesto de Gasly, 18 puntos importantísimos para el equipo Alpine en su batalla por 5° puesto en Constructores con Racing Bulls que se marchó sin puntos.

La carrera en el frente, fue realmente emocionante. Verstappen tuvo una buena salida desde la ''pole position'' para ponerse en cabeza al inicio de la prueba. No obstante, dada la escasa diferencia de rendimiento entre los monoplazas, el orden en pista fue cambiando constantemente a medida que se sucedían los duelos; George Russell adelantó en varias ocasiones al Red Bull, aunque Verstappen recuperaba la posición poco después.

El neerlandés también logró mantener el liderato durante un periodo de coche de seguridad a mitad de carrera, provocado por una colisión entre Sergio Pérez y Rafael Camara. Mientras tanto, Isack Hadjar perdía terreno tras dañar su alerón delantero, pero la lucha por las primeras posiciones continuó a medida que la carrera entraba en su segunda mitad.

Aunque el liderato cambió de manos en varias ocasiones —con Kimi Antonelli también involucrado en la pelea—, Verstappen siempre lograba recuperarlo. Quedaba la duda de si podría mantener esa dinámica hasta la última vuelta; sin embargo, la amenaza de Mercedes se desvaneció cuando Russell bloqueó sus neumáticos y cayó hasta la novena posición en la recta final, mientras que Antonelli pareció sufrir un problema que le hizo retroceder hasta el cuarto puesto.

De este modo, Verstappen se hizo con una victoria espectacular por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Antonelli tuvo que conformarse con la cuarta plaza, mientras que Pierre Gasly y Franco Colapinto sumaron unos valiosos puntos para Alpine al terminar quinto y sexto, respectivamente.

Lewis Hamilton finalizó séptimo con Ferrari en una carrera llena de incidentes para la *Scuderia*: el británico recibió una penalización de 10 segundos por salirse de la pista y obtener ventaja en un duelo previo contra Norris, y más tarde protagonizó un toque con su compañero de equipo, Charles Leclerc, acción por la que el piloto monegasco fue sancionado también con 10 segundos.

Carlos Sainz sumó puntos para Williams al terminar octavo en su Gran Premio número 250, mientras que Russell y Leclerc, que finalizaron noveno y décimo respectivamente, probablemente no quedaron tan satisfechos. Los Audi de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto se quedaron a las puertas de los puntos, en undécima y duodécima posición, al igual que Ollie Bearman, de Haas, que terminó decimotercero.

Hadjar terminó decimocuarto en una jornada decepcionante para el piloto de Red Bull, quien había comenzado la velada en Las Vegas con buen pie. Un incidente entre Hadjar y Russell será investigado tras la carrera. También fue una jornada difícil para Racing Bulls: Liam Lawson cruzó la meta en decimoquinta posición tras haber salido desde el *pit lane* debido a una fuga de combustible en su monoplaza.

Camara finalizó su segundo Gran Premio en decimosexta posición, por delante de Lance Stroll (Aston Martin) y Valtteri Bottas (Cadillac), mientras que Fernando Alonso tuvo que abandonar cerca del final de la prueba.

Arvid Lindblad fue otro de los pilotos que abandonó tras hacer un trompo con su Racing Bulls mientras el coche de seguridad estaba en pista; por su parte, Pérez tampoco pudo continuar tras su colisión con Camara. Alex Albon, mientras tanto, fue retirado de la parrilla antes de la salida y no pudo participar debido a daños provocados por el sobrecalentamiento de los frenos.

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa de Las Vegas, Nevada, EE.UU. Con datos y fotografías de formula1.com