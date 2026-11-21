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El número de sorteo 26620 de la quiniela nocturna se realizó el sábado 21 de noviembre a las 21:00, destacándose el número a la cabeza 9000, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Huevos).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9000

2° 2546

3° 2244

4° 3039

5° 7590

6° 0636

7° 5122

8° 1094

9° 5709

10° 5270

11° 1661

12° 6826

13° 1409

14° 3073

15° 7210

16° 7563

17° 5071

18° 1353

19° 8977

20° 6953