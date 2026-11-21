Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy sábado 21 de noviembre.
El sorteo número 26620 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el sábado 21 de noviembre a las 21:00, con el número 9000 en la cabeza, correspondiente a "A primera (Huevos)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26620 de la quiniela nocturna se realizó el sábado 21 de noviembre a las 21:00, destacándose el número a la cabeza 9000, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Huevos).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9000
2° 2546
3° 2244
4° 3039
5° 7590
6° 0636
7° 5122
8° 1094
9° 5709
10° 5270
11° 1661
12° 6826
13° 1409
14° 3073
15° 7210
16° 7563
17° 5071
18° 1353
19° 8977
20° 6953
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26620 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 21 de noviembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9000.
¿Qué significa el número 9000?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Huevos)".
¿Cuáles son los otros números ganadores?
Los números del 2° al 20° son 2546, 2244, 3039, 7590, 0636, 5122, 1094, 5709, 5270, 1661, 6826, 1409, 3073, 7210, 7563, 5071, 1353, 8977 y 6953.