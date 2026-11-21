En el marco de una jornada de sábado marcada por la inestabilidad y las alertas por tormentas, el pronóstico indica que Rosario tendrá este domingo una mejora en las condiciones climáticas.

Se espera un día sin precipitaciones, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que llegará a los 28 grados.

Según los pronósticos meteorológicos elaborados en base a los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el segundo día del fin de semana largo ofrecerá condiciones mucho más agradables, dejando atrás las lluvias y las tormentas que marcaron las últimas horas.

La jornada comenzará con una temperatura mínima de 16 grados durante la mañana, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará los 28 grados.

En cuanto a las condiciones del cielo, se prevé nubosidad variable, con momentos de cielo algo y parcialmente nublado. No se esperan lluvias a lo largo del día.

El panorama favorable también se extenderá al feriado del lunes 23 de noviembre. Para esa jornada se anticipan temperaturas similares, con una mínima de 16 y una máxima de 28 grados, además de condiciones estables y sin precipitaciones previstas.